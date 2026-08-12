El Ayuntamiento de Sevilla culmina la primera fase de renovación del parque Doctor Rodríguez Sacristán de Bellavista

El Parque Doctor Rodríguez Sacristán, de Bellavista - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado la primera fase de la actuación integral de mejora del Parque Doctor Rodríguez Sacristán, situado en la calle Monzón, en el distrito Bellavista-La Palmera. Los trabajos han supuesto en esta primera fase una inversión de 158.024 euros, dentro de una actuación en dos fases que superará en conjunto los 300.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han sustituido el pavimento de albero de los caminos peatonales, que presentaba desgaste, irregularidades y dificultades de accesibilidad, por un nuevo pavimento de hormigón impreso, continuo, antideslizante y de menor mantenimiento, junto con la ampliación de los parterres.

Del mismo modo, en los accesos se han renovado las escaleras y rampas de entrada, sustituyendo la solería de chino lavado por hormigón impreso, así como se ha retirado el antiguo cerramiento metálico, deteriorado y con riesgo para los usuarios, y se ha instalado un nuevo cerramiento en todo el perímetro del parque, la zona del pipicán y las divisiones interiores, además de haberse incluido una nueva fuente de agua potable.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que en esta primera fase han0 renovado todo el pavimento del parque, han arreglado los accesos y el cerramiento, lo han dotado de mobiliario nuevo totalmente reciclado y reciclable, bancos accesibles, una nueva fuente con agua potable, más sombra y "una mejora importante en la calidad del riego con un nuevo sistema de filtrado".

Sobre la segunda fase de la actuación, Rincón ha anunciado que ya han licitado el proyecto para sustituir todos los juegos infantiles que hay actualmente y ampliarán la zona "para que más niños puedan disfrutar de este magnífico parque". "Desde el Ayuntamiento de Sevilla son más de 300.000 euros los que vamos a invertir en esta zona para el uso y disfrute de todos los vecinos", ha añadido.

CASI 900.000 EUROS PARA CUATRO NUEVOS PARQUES INFANTILES

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación el diseño, el suministro y la instalación de cuatro nuevas áreas de juego infantiles singulares, con un presupuesto total de 853.600 euros. La actuación se enmarca en el objetivo municipal de que todos los distritos cuenten con áreas de juego completas, accesibles y variadas, en número suficiente para que ningún usuario tenga que desplazarse más de 20 minutos para llegar a una.

El primer lote, dotado con 466.000 euros, ha contemplado dos áreas de juego: el Parque Psicomotronic, en el distrito Norte, con una temática de astronomía, las estrellas y el espacio exterior, en una superficie máxima de 742 metros cuadrados; y la calle Sinaí, en el distrito San Pablo-Santa Justa, dedicada a las artes y las letras -pintura, escultura, poesía, literatura y teatro-, en 500 metros cuadrados.

Ambas áreas incluirán un recorrido de obstáculos lúdico-deportivos para niños y adolescentes de 10 a 14 años, adaptado para que pueda ser utilizado con independencia de sus capacidades. El segundo lote, con un presupuesto de 387.600 euros, ha incluido el área de la calle Castillo de Baños de la Encina, en el distrito Sur, con la temática de los viajes en tren --desde las primeras locomotoras de carbón hasta el AVE-- e incorporará un rocódromo integrado en el diseño, en una superficie de 767 metros cuadrados; y la calle Monzón, en el distrito Bellavista-La Palmera, dedicada a los cuatro elementos de la naturaleza, en 418 metros cuadrados.

Todas las áreas serán inclusivas, diseñadas para que puedan ser utilizadas por niños con cualquier tipo de discapacidad, física, psíquica o sensorial, junto al resto de usuarios, con juegos a un solo nivel, pasos anchos y elementos que estimulen la vista, el oído y el tacto. Los elementos de juego no podrán ocupar más del 60 por ciento de la superficie de cada área, reservando el resto para el juego libre, y se respetará en todos los casos el arbolado existente.