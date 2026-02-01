El Ayuntamiento de Sevilla decreta el cierre preventivo de parques, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre

Imagen de archivo de peatones cruzando el puente de Triana en una jornada marcada por la lluvia y el viento. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas y los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a causa de lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento en las comarcas hispalenses.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Sevilla en una publicación en la red social X (antes Twitter), se trata de una medida preventiva y de anticipación "para minimizar su impacto en la ciuddanía".

Asimismo, el servicio adscrito al Consistorio hispalense ha indicado que los recursos municipales están activados "para intervenir en caso de necesidad", al tiempo que han concretado que, una vez finalice el episodio "y tras la inspección oportuna de los técnicos", se volverá a la normalidad.

Por otra parte, en el mismo mensaje difundido a los medios han ofrecido recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento, como extremar las precauciones en desplazamientos, especialmente al 'efecto pantalla' al conducir, así como prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas.

En esta línea, el Servicio de Emergencias de Sevilla ha pedido a los ciudadanos que recojan los toldos y retiren objetos que puedan caer al vacío.