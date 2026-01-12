El Ayuntamiento de Sevilla defiende su compromiso social con las familias ante las críticas del PSOE

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha lamentado este lunes las declaraciones del Grupo Municipal Socialista sobre las Ayudas Económicas Familiares.

El PSOE ha indicado que el Consistorio ha tenido que devolver casi 885.000 euros, más intereses, a la Junta de Andalucía en esta materia. "El Gobierno de Sanz es incapaz de ejecutar un programa básico de protección social, aun teniendo el dinero disponible", ha señalado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

En respuesta a ello, García ha explicado que el reintegro parcial correspondiente a la anualidad 2024, ejecutada durante 2025, "obedece a causas objetivas del propio diseño del programa y a su interacción con otras prestaciones, en ningún caso a falta de voluntad política de este Gobierno ni a desatención a las familias".

En este sentido, ha indicado que estas ayudas se gestionan con fondos transferidos por la Junta de Andalucía y se conceden tras prescripción técnica de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales. "Tras revisar la anualidad 2024, hemos identificado un factor determinante que han condicionado la ejecución: la renuncia creciente de solicitantes por el impacto directo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al computar las ayudas familiares como ingreso, muchas familias pierden parte del IMV al año siguiente", ha señalado el edil.

El delegado ha señalado que, "precisamente para proteger la renta disponible de los hogares con menores y evitar efectos indeseados sobre el IMV", el Gobierno municipal ha puesto en marcha otros instrumentos, como la Tarjeta Familia, puesta en marcha en abril de 2025 con una dotación global de 4 millones de euros.

Según el Ayuntamiento, se han tramitado 3.821 tarjetas, un sistema prepago con un saldo mensual que oscila entre los 195 y los 390 euros, y un complemento infantil de 176 euros para 474 familias con menores de 0 a 3 años.

"Este es un modelo de ayuda digna, que sustituye a los lotes de alimentos vigentes durante años y con el que estamos contribuyendo a reducir el estigma, permitiendo a las familias acudir al supermercado de una forma digna", ha señalado García.

Asimismo, el delegado ha destacado el presupuesto municipal para 2026, eleva el peso de lo social al 21,02% del total, con más de 137 millones para servicios sociales, un 10,15% más que en 2023, "lo que convierte a este Gobierno en el más social de la historia de Sevilla".