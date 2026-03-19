El Ayuntamiento de Sevilla defiende que rehabilitará la Fábrica de Vidrio tras la devolución de fondos europeos

Archivo - Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos una modificación presupuestaria de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por valor de 2.624.850 euros para la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio.

El Gobierno municipal ha impulsado dicha modificación tras la devolución de fondos europeos destinados a esta obra con el mismo valor tras quedar desierta la licitación de la reforma de las naves 1 y 4 del recinto.

En su comparecencia en el Pleno, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa ha asegurado que la decisión se ha tomado al comprobar que "no se hicieron bien las cuentas" en la redacción del proyecto por parte de la anterior administración.

"El gobierno socialista con Izquierda Unida pidió un fondo europeo de dos millones cuando el proyecto costaba siete, pues así estamos", ha señalado el delegado.

Asimismo, se ha comprometido a "completar" el proyecto con fondos municipales. "Este ayuntamiento generará recursos, generará ingresos y tenemos la ciudad activada a su pesar, para completar este proyecto y otros tantos que tenemos encima de la mesa", ha señalado De la Rosa a la oposición.

Por otro lado, el concejal del PSOE, Francisco Paéz, ha calificado la situación de "mala gestión". "Simplemente, ustedes entraron en el Gobierno, le tocaba ejecutar y no han ejecutado", ha asegurado.

"Hemos perdido una oportunidad de muchísimos millones de fondos que vienen del Gobierno de España y ahora le va a costar a los sevillanos", ha remarcado.

En esta línea, la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha asegurado que el Ayuntamiento "no ha estado a la altura" y ha señalado otros casos de devolución de fondos europeos por parte del actual Gobierno municipal.

"No sé qué le pasa a este ayuntamiento con los fondos ¿Nos sobran esos millones de euros?", ha destacado.