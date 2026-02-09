Ayuntamiento de Sevilla destaca que 6 de cada 10 participantes del Plan Eracis+ entran en el mercado laboral

Presentación de los resultados del Plan Eracis+ del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, ha presentado este lunes el balance correspondiente al ejercicio de 2025 de los itinerarios de inclusión sociolaboral desarrollados en las seis zonas vulnerables de la ciudad, en el marco del Plan Local de la Eracis+, durante la III Comisión Local de Impulso Comunitario, celebrada en el Hogar Virgen de los Reyes.

El encuentro ha contado con la participación de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, María Luisa Cava, y de la directora general de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Servicios Sociales del Ayuntamiento del Sevilla, Rosa Siverio, así como con representantes institucionales y entidades participantes en el desarrollo del Plan.

Los datos presentados reflejaron que los itinerarios de inclusión sociolaboral finalizados hasta la fecha han alcanzado una tasa del 60,7%, siendo el empleo asalariado la modalidad predominante (97%), frente al autoempleo (3%), según ha señalado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento ha destacado que el 85,5% de las personas participantes estaban desempleadas al inicio de su itinerario. De esta cifra, el 41% se encontraba en situación de desempleo de larga duración. En cuanto al perfil, el 66,3% son mujeres y el 33,7% son hombres, mientras que en lo que respecta al nivel de estudios, el 54,2% de los participantes no superan la educación obligatoria (Primaria 30,55 y ESO 23,7%).

Por grupo de edad, el sector de población de mayor participación es el del intervalo de 30 a 44 años (38,5%), seguido de los jóvenes de entre 18 a 29 (27,6%). La mayoría de los usuarios son de nacionalidad española (62,8%), aunque se observa un incremento de participación de población extranjera en situación de vulnerabilidad (37,2%). Además, el 7% presenta algún tipo de discapacidad.

El Consistorio ha indicado que los itinerarios han contribuido a una "mejora significativa de las competencias personales y profesionales de las personas participantes, reforzando su empleabilidad y favoreciendo procesos de inserción laboral más estables y sostenibles".

En este sentido, el 25,9% ha iniciado una formación, ya sea no oficial (21%) o con titulación oficial (4,9%), potenciando así su desarrollo profesional y personal.

Por su parte, el delegado del Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha destacado que "estos resultados son fruto de una intervención integral basada en el acompañamiento personalizado, desarrollada a través de equipos multidisciplinares, así como del trabajo en red con otras administraciones públicas, entidades del Tercer Sector y el tejido empresarial".

En el marco de la Línea 3 de Eracis+, el Ayuntamiento de Sevilla colabora con 19 proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía a diferentes entidades o grupos de entidades sociales, con las que se están desarrollando itinerarios compartidos y acciones de coordinación técnica.

Desde el Consistorio han subrayado la importancia de "continuar consolidando este modelo de intervención, reforzando la prospección del mercado de trabajo local, mejorando la coordinación de recursos y dando respuesta a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como mujeres con responsabilidades familiares, población joven, personas inmigrantes y personas con discapacidad".