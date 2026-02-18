Ayuntamiento Sevilla destaca su "colaboración con la justicia" por caso Pineda: "Emvisesa es la principal perjudicada"

Archivo - El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado que la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) es la "principal perjudicada" de la investigación de la parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón, que ha dado como resultado la detención de cinco personas este martes, entre ellas, Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista.

En una comparecencia ante los medios recogida por Europa Press, De la Rosa ha asegurado que "han colaborado con la justicia y han tomado medidas contundentes desde el minuto uno que se tuvo conocimiento de la investigación en septiembre de 2025".

El delegado ha calificado de "bochornoso" el caso y ha transmitido que el Gobierno municipal "está tranquilo". Entre las acciones realizadas por el Ayuntamiento, De la Rosa, ha explicado que en octubre de 2025, solicitaron personarse en la causa "algo que fue aceptado por la jueza".

Posteriormente, en el mes de noviembre, Emvisesa despidió al trabajador de la empresa "investigado por el presunto cobro de la comisión". Una decisión que se tomó, ha defendido De la Rosa "tras una periodo de audiencia donde no pudo justificar los hechos". "El despido se ha hecho con todo el proceso garantista tras no dar las explicaciones oportunas", ha remarcado.

Asimismo, el delegado de Urbanismo ha confirmado que la empresa Burguer King, que ocupa parte del terreno, "se ha declarado ajena a este asunto, lo que impide la reversión de la parcela", una cuestión que había comentado el alcalde, José Luis Sanz, en un pleno el pasado mes de noviembre.

Por otro lado, De la Rosa ha asegurado que se está realizando una auditoría de "todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años". Un proceso que ha calificado como "complejo", al mismo tiempo que ha defendido la gestión del actual Ayuntamiento sobre la empresa. "La situación de Emvisesa al entrar al gobierno es crítica y estamos realizando acciones para sanear la empresa", ha destacado.

Sobre las últimas actuaciones del Ayuntamiento, el delegado ha indicado que se ha entregado a la jueza del caso las actas de los últimos años.

"No cabe duda de que ese contrato que se firma el 8 de febrero de 2017, marca toda la evolución posterior y supone un lastre para los posteriores intentos de venta, y causa un perjuicio a Emvisesa", ha afirmado De la Rosa, quien ha calificado la parcela investigada como "prisionera".

Los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han pasado este miércoles a disposición judicial.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.