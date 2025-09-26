El Ayuntamiento de Sevilla destina 112.000 euros a una nueva línea de subvenciones para las AMPA de los colegios

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha anunciado la nueva edición de la línea de subvenciones con una inversión de 112.000 euros destinadas a la AMPA de los colegios de Sevilla, tanto públicos como concertados, para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, tanto en horario vespertino como matutino --a elección del centro-- que van desde talleres educativos, jornadas formativas, divulgativas, ferias educativas y semanas culturales.

Estas ayudas tendrán como beneficiarios y destinatarios las AMPA de los centros de Infantil, Primaria, Secundaria o Educación Especial, públicos o privados, sostenidos con fondos públicos, ubicados en la ciudad de Sevilla, y que se encuentren inscritas en el correspondiente Registro, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Educación ha señalado que "esta acción pionera de este gobierno municipal, permitirá impulsar el desarrollo de actividades paralelas organizadas en los centros educativos y estará destinada para las asociaciones de madres y padres de alumnos".

Así, las actividades que se financiarán estarán divididas en talleres educativos, donde se enmarcarán la animación a la lectura, la expresión corporal, los juegos teatrales y técnicas de estudio y concentración. Por otro lado, también permitirá realizar conferencias educativas dirigidas tanto al alumnado, familias o equipo docente. En este aspecto se tratarán temas de habilidades y técnicas del bienestar emocional, el uso seguro y responsable de internet y redes sociales; normas y límites.

Por todo ello, la delegada ha recalcado que "este equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, seguirá trabajando sin descanso en beneficio de toda la comunidad educativa y, por supuesto, de los pequeños de Sevilla". "Sabemos del esfuerzo y la dedicación que realizan cada día las AMPA en beneficio del alumnado y de toda la comunidad educativa. Con estas ayudas, queremos facilitar y reforzar vuestro trabajo, favoreciendo espacios de aprendizaje, convivencia y apoyo a las familias", ha finalizado Gastalver.

LÍNEA DE AYUDAS

En esta línea, se ha abierto la Convocatoria Pública para el Otorgamiento de Subvenciones mediante la modalidad de "ayudas en especie" para el año 2025, destinadas a la realización de actividades extraescolares y complementarias organizadas a través de las AMPA.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 9 de octubre, inclusive, y podéis consultar las bases completas en la sede electrónica en el siguiente enlace del Ayuntamiento de Sevilla: 'https://www.sevilla.org/servicios/educacion/convocatoria-de-...'.