El Ayuntamiento de Sevilla destina 6,7 millones para el mantenimiento y renovación de fuentes y alumbrado monumental

Archivo - Fuente de la Plaza de España en imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha sacado a licitación el nuevo contrato para la conservación, mantenimiento higiénico-sanitario y renovación de las fuentes públicas luminosas e instalaciones de alumbrado monumental de la ciudad, con un presupuesto total de 6.767.364 euros para un periodo de dos años.

El nuevo contrato permitirá actuar sobre un total de 89 fuentes ornamentales y 78 monumentos y espacios de alumbrado artístico repartidos por toda Sevilla, garantizando tanto su correcto funcionamiento como la mejora de su seguridad, eficiencia y estado de conservación, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha destacado que "este contrato supone un paso más en el compromiso del Gobierno municipal con el mantenimiento del patrimonio urbano y monumental de Sevilla, asegurando una conservación continua y de calidad en espacios que forman parte de la imagen y la identidad de nuestra ciudad".

Asimismo, de la Rosa ha señalado que "no hablamos solo de estética o iluminación ornamental, sino también de seguridad, sostenibilidad, control higiénico-sanitario y modernización tecnológica de unas instalaciones que requieren una atención constante y especializada".

Entre las principales novedades y actuaciones destacan los trabajos de conservación integral de las instalaciones electrohidráulicas y de iluminación, las inspecciones diarias y revisiones periódicas, el control de consumos de agua y electricidad, así como la implantación y actualización de sistemas de telecontrol y gestión informatizada.

El contrato incorpora además un exhaustivo programa de mantenimiento higiénico-sanitario para prevenir riesgos relacionados con la legionella, con controles microbiológicos permanentes, limpieza y desinfección programada de las fuentes, seguimiento de la calidad del agua y protocolos específicos de actuación conforme a la normativa sanitaria vigente.

La empresa adjudicataria también deberá mantener actualizado un sistema digital integral de gestión e inventario de todas las instalaciones, permitiendo el seguimiento en tiempo real de incidencias, trabajos de mantenimiento, consumos y estado de conservación de las fuentes y monumentos.

Además de las labores ordinarias de mantenimiento, el contrato contempla actuaciones de renovación y mejora de instalaciones, incluyendo sustitución de elementos deteriorados, modernización de sistemas de iluminación y mejoras en eficiencia energética.

El delegado de Urbanismo ha subrayado igualmente que "este nuevo contrato permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias, reforzar las labores preventivas y avanzar en la modernización de unas infraestructuras urbanas muy utilizadas y valoradas por sevillanos y visitantes".

El contrato incluirá también actuaciones específicas frente a averías, vandalismo o incidencias extraordinarias, así como la obligación de mantener operativas y seguras todas las instalaciones incluidas en el inventario municipal y aquellas nuevas que puedan incorporarse durante la vigencia del servicio.