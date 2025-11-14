El Ayuntamiento de Sevilla eleva el Plan Territorial a Fase de Emergencia Nivel 1 por las fuertes lluvias

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a las 15,10 horas de este viernes el Plan Territorial de Emergencias a fase Emergencia nivel 1. El Consistorio mantenía el plan en preemergencia desde el jueves por los efectos de la borrasca 'Claudia'. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por lluvias hasta las 18,00 horas.

Según una publicación en redes sociales del Ayuntamiento, están activados todos los servicios municipales y se mantiene el cierre de parques, instalaciones deportivas exteriores y el cementerio municipal.

Las autoridades municipales han recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en caso de salir y recordar que el teléfono de Emergencias 112 está disponible ante cualquier eventualidad. Asimismo, se insta a seguir únicamente fuentes oficiales para informarse sobre la evolución de la alerta.