El Ayuntamiento de Sevilla garantiza los entierros en el Cementerio con itinerarios seguros, pese al cierre al público

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el Cementerio municipal de la ciudad para valorar los daños causados por la borrasca Leonardo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado el operativo especial que está realizando en el Cementerio municipal, el cual permanece cerrado por los efectos de la borrasca Leonardo. Pese a ello, se mantienen los sepelios e incineraciones habilitando itinerarios seguros para familiares y trabajadores.

Como medida preventiva, el recinto permanecerá cerrado al público durante los próximos días "mientras se desarrollan labores de retirada de restos vegetales y revisión integral del arbolado y de las instalaciones, asegurando las zonas", según ha confirmado el Consistorio en una nota.

Asimismo, el servicio de incineraciones funciona con total normalidad, al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado.

Las primeras inspecciones realizadas han señalado que más de 60 árboles se han visto afectados por el viento, entre ejemplares dañados, ramas de gran porte desprendidas y algunos vuelcos. Estos datos no son definitivos, ya que el cementerio cuenta con una extensión aproximada de 28 hectáreas, "lo que requiere una revisión pormenorizada que aún continúa".

El Ayuntamiento ha indicado que el procedimiento de actuación prioriza en primer lugar la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se ha registrado la caída de un muro interior del recinto, sin que se hayan producido daños personales.

En paralelo, el Consistorio está revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones, en al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas, con el objetivo de garantizar que todo el recinto "se encuentre en condiciones adecuadas antes de su reapertura".

Asimismo, como medida preventiva, las zonas balizadas permanecen restringidas y se ha indicado al personal del cementerio que "no desarrolle trabajos en estos espacios hasta que queden completamente asegurados". Una vez garantizada la seguridad, por el operativo de Parques Jardines y Bomberos, el personal del cementerio retomará progresivamente las labores habituales de mantenimiento, conservación y atención a las instalaciones.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha visitado este jueves el recinto para supervisar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos y coordinar el operativo municipal. Sanz ha señalado que "actuamos con rapidez, pero con todas las garantías; la seguridad es lo primero antes de reabrir por eso desde el primer momento, después de la borrasca Leonardo, operativos de Parques y Jardines y Bomberos trabajan sobre el terreno en la retirada de árboles dañados y en la seguridad de las zonas afectadas".

En este sentido, el primer edil ha indicado que este trabajo se enmarca en el dispositivo activado en toda la ciudad tras el temporal. "Estamos actuando con todos los medios disponibles y de forma coordinada para recuperar la normalidad cuanto antes, pero siempre con un criterio claro: la seguridad es lo primero", ha afirmado.