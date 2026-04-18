El Ayuntamiento de Sevilla impulsa el ciclo 'Sevilla Danza' desde este sábado hasta el 31 de mayo

Primera jornada del ciclo 'Sevilla Danza 2026'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, presenta el ciclo 'Sevilla Danza', una programación que se desarrollará del 18 de abril al 31 de mayo de 2026 y que sitúa a la ciudad como un "espacio abierto a la creación coreográfica contemporánea y clásica y a la participación ciudadana".

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, el ciclo tendrá como eje principal la Real Fábrica de Artillería, que acogerá talleres, espectáculos y propuestas escénicas, consolidándose como "uno de los espacios de referencia para las artes vivas en Sevilla".

En contexto, la programación se inicia el 18 de abril con un taller impartido por Miguel Marín y Guillermo Weickert, dentro del ciclo Artillera, y continuará con la presentación de Pareidolia, de Guillermo Weickert, el 19 de abril, con entrada libre hasta completar aforo.

Uno de los momentos centrales del ciclo será la celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, con una jornada que combinará actividad escénica, participación ciudadana y presencia en el espacio público. La programación incluye la lectura del manifiesto y la representación de Las 24, de la compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé, en la Real Fábrica de Artillería. El acceso será por invitación que se pueden recoger a partir del lunes 27 en las taquillas físicas de la Real Fábrica de Artillería y el Espacio Santa Clara.

Bajo el lema 'La ciudad en movimiento', Sevilla acogerá durante esa jornada intervenciones coreográficas en distintos puntos emblemáticos, con la participación del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, que llevará a la calle propuestas de danza clásica, contemporánea, española y flamenco en un formato abierto al público.

Durante la tarde del 29 de abril, estas intervenciones se desplegarán en distintos espacios de la ciudad como la calle Asunción, la plaza de San Lorenzo, la terraza de Turismo en el paseo Colón y la Alameda de Hércules, donde se sucederán pases de danza en distintos horarios.

Cada uno de estos enclaves acogerá una disciplina específica --danza clásica, contemporánea, española y flamenco-- en propuestas que combinarán exhibición y explicación didáctica, permitiendo al público "conocer de cerca los procesos creativos y técnicos de cada lenguaje coreográfico".

Así, el ciclo continuará en mayo con propuestas escénicas como 'Yo soy Yerma', de la compañía AndanZas-TNT, los días 14 y 15 en la Real Fábrica de Artillería, y con la actividad Illo Tempore. De Murillo a Gordillo, de Dos Proposiciones Teatro Danza, que se celebrará el 18 de mayo en el Espacio Santa Clara con motivo del Día Internacional de los Museos, incluyendo funciones destinadas a la comunidad educativa por la mañana y al público general por la tarde. Las invitaciones de por la tarde se pueden recoger a partir del jueves, 14 de mayo, en las taquillas físicas de la Real Fábrica de Artillería y el Espacio Santa Clara.

En suma, la programación se cerrará el 31 de mayo con 'Éter. Danza con luces y sombras', de la Compañía La Imperdible, una propuesta escénica que combina "lenguaje coreográfico y recursos contemporáneos" en el Espacio Escénico de la Real Fábrica de Artillería.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que 'Sevilla Danza 2026' es "una apuesta por acercar las artes del movimiento a la ciudadanía, generando espacios de encuentro entre creadores, público y ciudad", al tiempo que ha precisado que este ciclo "refleja una forma de entender la cultura como experiencia compartida, abierta y conectada con el entorno urbano".

Asimismo, Moreno ha añadido que "la presencia de creadores y compañías consolidadas junto a propuestas formativas y participativas permite ofrecer una visión amplia de la danza contemporánea y reforzar su papel dentro de la programación cultural de Sevilla".