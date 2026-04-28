El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la tercera edición de 'Las Noches de Euterpe' para "redescubrir" la música barroca

Un concierto del ciclo 'Las Noches de Euterpe', para "redescubrir" la música barroca, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, impulsa la tercera edición del ciclo "Las Noches de Euterpe", una propuesta musical que se celebrará los días 7 de mayo, 4 de junio y 25 de junio de 2026 en la Real Fábrica de Artillería, y que vuelve a situar a la ciudad como un "referente en la programación de música antigua desde una perspectiva innovadora y contemporánea".

El ciclo está protagonizado por el ensemble sevillano Accademia del Piacere, dirigido por Fahmi Alqhai, "uno de los proyectos más destacados de la escena europea en la interpretación históricamente informada". Con un lenguaje artístico propio, el grupo combina "el rigor musicológico con una fuerte capacidad expresiva", acercando el repertorio antiguo a públicos diversos a través de una "propuesta escénica cuidada y accesible", como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"'Las Noches de Euterpe' plantea una experiencia artística integral, en la que cada programa articula un discurso narrativo propio, incorporando elementos escénicos y una construcción musical que favorece la conexión emocional con el público". Este enfoque convierte al ciclo en una propuesta singular dentro de la programación cultural, "capaz de integrar tradición, innovación y contemporaneidad".

La programación se abrirá el 7 de mayo con 'Sweeter than Roses', un recorrido por la tradición de la canción barroca inglesa en torno a las figuras de John Dowland y Henry Purcell, con la participación del reconocido tenor Michael Schade. El programa explora la relación entre voz e instrumentos de cuerda en un repertorio "de gran intensidad expresiva".

El segundo concierto, el 4 de junio, bajo el título 'Los maestros del contrapunto. Bach & Cabezón', propone un diálogo entre las obras de Johann Sebastian Bach y Antonio de Cabezón, dos figuras fundamentales en la historia de la música europea. Interpretado por el consort de violas de Accademia del Piacere, el programa pone el foco en el arte del contrapunto como eje de conexión entre distintas tradiciones musicales.

El ciclo se cerrará el 25 de junio con 'Spain on Fire', un programa centrado en las pasiones humanas y divinas del Barroco español, con la participación de la soprano Quiteria Muñoz. Esta propuesta recorre la riqueza musical de la Sevilla del siglo XVII, desde la música religiosa hasta las danzas populares, mostrando la diversidad cultural de la época.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el citado ciclo es un ejemplo de "cómo Sevilla puede ofrecer una programación musical de excelencia que, al mismo tiempo, dialoga con el presente y amplía la forma de acercarse a la música clásica".

Moreno ha añadido que este evento refleja una línea de trabajo "basada en la calidad, la innovación y la capacidad de generar nuevos públicos, consolidando a Sevilla como una ciudad de cultura viva y con una oferta musical diversa y de proyección internacional, en la que la música antigua se convierte en una línea estratégica de nuestra programación cultural".

Accademia del Piacere, fundada en Sevilla, ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, actuando en algunos de los principales festivales y auditorios europeos y consolidándose como un referente en la renovación del repertorio barroco y renacentista. Su capacidad para generar diálogos entre la música antigua y otras tradiciones, como el flamenco, constituye uno de los elementos más distintivos de su propuesta artística.