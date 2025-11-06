El Ayuntamiento de Sevilla impulsa con Turkish Airlines y la Junta una campaña en Asia para captar turismo de alto poder

El Ayuntamiento impulsa con Turkish Airlines y la Junta una campaña en Asia para captar turismo de alto poder - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con Turkish Airlines y la Junta de Andalucía, pondrá en marcha una acción promocional en el Sudeste Asiático para atraer turismo de larga distancia y de alto poder adquisitivo, aprovechando la nueva conexión diaria entre Sevilla y Estambul operada por la aerolínea turca desde el pasado septiembre.

Según ha confirmado el Consistorio en una nota, la campaña, que se desarrollará en otoño de 2026, se centrará en mercados de alto potencial como Singapur, Malasia y Corea del Sur, con el objetivo de reforzar la internacionalización de la capital andaluza y posicionarla como destino global de turismo cultural, premium y de negocios.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que esta acción "da un paso más en la internacionalización de Sevilla como destino turístico y de negocios". "La conexión diaria con Estambul nos abre una puerta directa a Asia y Oriente Medio, y queremos aprovecharla al máximo para atraer nuevos perfiles de viajeros de alto valor", ha señalado.

El vuelo directo de Turkish Airlines ha supuesto, según el Consistorio, un hito histórico en la conectividad aérea de Sevilla, ya que conecta la ciudad con más de 120 destinos internacionales a través del aeropuerto de Estambul, uno de los principales hubs mundiales.

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte y presidente de Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado que esta colaboración "reafirma el liderazgo del modelo turístico andaluz basado en calidad, sostenibilidad y valor". Bernal ha añadido que el impulso a la conectividad aérea ha permitido que Andalucía superara los 15 millones de pasajeros hasta septiembre y alcanzara un impacto económico de 9.500 millones de euros durante el verano.

El aeropuerto de Sevilla "vive también un momento récord", con más de 820.000 pasajeros en septiembre y 31 nuevas conexiones aéreas en los dos últimos años, que lo consolidan como uno de los grandes nodos turísticos del sur de Europa.