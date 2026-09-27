El Ayuntamiento de Sevilla inaugura el nuevo gran parque infantil del Prado de San Sebastián

Imagen de la inauguración del nuevo gran parque infantil del Prado de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la gran fiesta de inauguración de la Ciudad de los Niños, un nuevo espacio de referencia para las familias sevillanas ubicado en el Prado de San Sebastián. La primera fase de este proyecto ha supuesto una inversión de 921.196,11 euros y ha permitido crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, diseñada en torno a la identidad festiva y cultural de Sevilla.

Durante el acto, que ha contado con una gran celebración para las familias y los más pequeños, Sanz ha destacado que "la Ciudad de los Niños no es un parque infantil más, sino un proyecto de ciudad por su dimensión, por su diseño y por su ubicación". "El Prado de San Sebastián es un enclave estratégico, bien conectado y con capacidad para convertirse en punto de encuentro para familias de todos los barrios" ha señalado en una nota.

La nueva zona de juego se articula en torno a tres grandes ámbitos vinculados a elementos reconocibles de la ciudad: la antigua Pasarela de la Feria, las casetas de Feria y la Semana Santa. El elemento central es una gran estructura inspirada en la histórica Pasarela de la Feria, situada al final de la calle San Fernando y que fue portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921.

La estructura alcanza unas dimensiones de hasta 34 por 34 metros y una altura máxima de 15 metros, convirtiéndose en el gran elemento protagonista de este nuevo espacio infantil. La Ciudad de los Niños incorpora distintas posibilidades de juego, tanto en altura como a nivel del suelo, recorridos accesibles y espacios adaptados a diferentes edades.

Según ha detallado el Consistorio, el diseño busca además favorecer el juego compartido, con elementos concebidos para que el mayor número posible de niños puedan disfrutar juntos del espacio con independencia de sus capacidades. El proyecto contempla también la incorporación de sombra natural mediante la plantación de 16 ejemplares de hibiscus.

UN PROYECTO QUE CONTINUARÁ CON TRES NUEVAS FASES

Asimismo, el alcalde ha afirmado que la inauguración de esta primera fase supone únicamente el inicio de un proyecto más amplio. De este modo, la Ciudad de los Niños tendrá continuidad con tres fases más que permitirán completar la transformación de este ámbito infantil del Prado de San Sebastián, con la renovación de zonas existentes y la creación de nuevos espacios de juego.

"Queremos que los niños tengan mejores parques cerca de casa, pero también grandes espacios de referencia, con más superficie, más sombra, más posibilidades de juego, accesibilidad real e identidad propia", ha señalado Sanz.

Esta actuación se integra, además, en la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por ampliar y mejorar la red municipal de parques infantiles, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, inclusivos, accesibles y próximos a las familias.

A través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, junto con las actuaciones impulsadas por la Gerencia de Urbanismo y los distritos municipales, el Ayuntamiento habrá incrementado en más de un 10% la red municipal de parques infantiles durante este mandato.

En concreto, a las 13 nuevas áreas de juego ya construidas se sumarán otras 25 que se ejecutarán en los próximos meses. En total, serán 38 nuevos espacios infantiles, lo que permitirá pasar de 364 a 402 áreas de juego en la ciudad.

"Sevilla necesitaba una planificación clara de sus espacios infantiles, no solo para renovar juegos sueltos, sino para crear una red más equilibrada, más segura, más inclusiva, mejor distribuida por los barrios y mejor adaptada a las necesidades reales de las familias sevillanas", ha destacado el alcalde.