El Ayuntamiento de Sevilla incluirá nuevas vías del entorno de la Avenida de Portugal y Diego de Riaño a la zona azul

Archivo - Un ciudadano, recoge el ticket para el estacionamiento de su vehículo en la zona azul. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este sábado las tareas previas necesarias para incluir nuevas vías del entorno de la Avenida de Portugal y Diego de Riaño al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES) de la ciudad.

Según una nota remitida por el Consistorio, las calles son la Avenida de Portugal (Avenida de la Borbolla a Calle Diego de Riaño), Avenida de la Borbolla (Avenida Carlos V a Avenida de Portugal), Diego de Riaño (Avenida de Portugal a Avenida Carlos V), Ciudad de Ronda (Avenida de Portugal a Avenida Carlos V), Infante Carlos de Borbón (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda) e Infanta Luisa de Orleans (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda)

El Ayuntamiento ha indicado que el inicio de la regulación en estas nuevas calles tendrá lugar el 29 de enero de 2026, a las 9,00 horas, atendiendo a lo establecido en la Ordenanza de Circulación de la ciudad de Sevilla (artículo 130).

El Consistorio ha asegurado que con esta medida "da respuesta a una petición de los vecinos de la zona ampliamente demandada desde hace años". Todos los vecinos residentes en las citadas calles, pueden tramitar ya su distintivo a través de la página web de Aussa: https://apparkya.com/distintivos-de-residentes.

Asimismo, durante los días 29 y 30 de enero, el personal de control realizará labores informativas a los usuarios, sin formular denuncias, con el objetivo de facilitar la correcta adaptación a la nueva regulación.

El Ayuntamiento ha indicado que las actuaciones para la implantación de la zona azul se han iniciado con la obra civil de montaje de parquímetros. Posteriormente, se llevará a cabo la instalación de la señalización vertical (placas de inicio y fin de zona, manomonedas direccional) y el propio montaje de los parquímetros. Se prevé que en la tercera semana de enero se lleve a cabo el pintado de la señalización horizontal en las calles.