El Ayuntamiento de Sevilla iniciará a finales de año la recuperación integral de los bancos del Paseo de las Delicias

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que iniciará a finales de este año los trabajos de recuperación integral de los bancos del Paseo de las Delicias, unos trabajos que comprenden la reposición de los 14 bancos situados en el muro de defensa ubicado entre los puentes de San Telmo y Los Remedios y que "han desaparecido o están muy deteriorados por el paso del tiempo".

Según ha informado el Consistorio, la intervención ha sido adjudicada un valor de casi 85.000 euros.

Por su parte, el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, ha enmarcado que la iniciativa tiene como objetivo que estos elementos que "forman parte del conjunto histórico y urbano de la ciudad recuperen su esplendor".