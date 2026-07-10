El Ayuntamiento de Sevilla invertirá casi tres millones de euros en rehabilitar más de 2.000 viviendas de Emvisesa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), invertirá cerca de tres millones de euros en la rehabilitación y mejora de 20 edificios de titularidad municipal, unas actuaciones que beneficiarán a un total de 2.071 viviendas distribuidas por siete zonas de la ciudad.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este viernes el Plan Hábitat Sevilla, un programa dotado con una inversión de 2.980.923 euros y dirigido a cubrir las necesidades de renovación y mejora de las promociones en alquiler propiedad de Emvisesa, tal y como ha señalado el Consistorio.

El programa contempla actuaciones en 20 edificios municipales, de los que seis se encuentran en Pino Montano, cinco en Torreblanca, dos en Sevilla Este, otros dos en San Jerónimo, dos más en Amate, dos en Nervión, y uno en la Macarena.

La presentación del plan ha tenido lugar en la promoción M.C.1.2 de Sevilla Este, donde el Consistorio comenzará a ejecutar una de las principales actuaciones incluidas en el programa. En concreto, en Sevilla Este el Plan Hábitat beneficiará a 225 viviendas y supondrá una inversión de 496.000 euros, lo que representa una media de 2.203 euros por vivienda.

El alcalde ha señalado que esta promoción, en la que residen más de 200 familias, "representa perfectamente el espíritu" del nuevo programa municipal, al tratarse de uno de los edificios que forman parte del patrimonio público de la ciudad y en el que próximamente comenzarán las actuaciones.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la renovación de ascensores, la ejecución de trabajos de aislamiento y eficiencia energética, mejoras en materia de accesibilidad y seguridad, la renovación de instalaciones y las actuaciones en garajes y zonas comunes.

Según ha explicado el regidor, la selección de los edificios y de las actuaciones que se desarrollarán en cada uno de ellos responde a "criterios puramente técnicos", establecidos a partir de informes individualizados y teniendo también en cuenta las demandas trasladadas durante años por los vecinos y los administradores de fincas.

En este sentido, ha subrayado que cada una de las intervenciones ha sido diseñada después de realizar un análisis técnico de las necesidades concretas de los edificios, por lo que "no existe una solución única para todas las promociones".

"Cada promoción recibirá las actuaciones que realmente necesita", ha defendido el alcalde, quien ha considerado que este modelo demuestra una forma "seria y responsable" de gestionar los recursos públicos.

Todas las actuaciones incluidas en el Plan Hábitat Sevilla se ejecutarán durante 2026 y tienen como objetivo, según ha destacado el Gobierno municipal, mejorar las condiciones de las viviendas que forman parte del parque público de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde ha defendido que la política municipal en materia de vivienda no puede limitarse únicamente a la construcción de nuevas promociones, sino que debe incluir también la conservación, el mantenimiento y la modernización del patrimonio residencial público existente.

"La política de vivienda no termina cuando se entrega una llave. Al contrario, ahí comienza una nueva responsabilidad", ha afirmado el regidor, que ha señalado la necesidad de conservar y modernizar las viviendas municipales para garantizar que continúen ofreciendo calidad de vida a las familias que residen en ellas.

En esta línea, ha enmarcado el Plan Hábitat Sevilla en la estrategia municipal en materia de vivienda y ha recordado que, paralelamente a este programa de rehabilitación, Emvisesa ha puesto en marcha más de 2.200 nuevas viviendas protegidas en la capital andaluza.

El alcalde ha destacado que el nuevo programa permitirá intervenir en aspectos que afectan directamente al día a día de los residentes de las promociones municipales, como el funcionamiento de los ascensores, la accesibilidad de los edificios, su eficiencia energética o la seguridad y el estado de las instalaciones.

"No hablamos únicamente de obras. Hablamos de renovar ascensores, de mejorar la accesibilidad, de aumentar la eficiencia energética, de reforzar la seguridad, de modernizar instalaciones y de mejorar garajes y zonas comunes", ha manifestado.

Así, ha asegurado que estas actuaciones suponen "invertir en el bienestar cotidiano de miles de sevillanos" y dar respuesta a algunas de las necesidades que los residentes de las promociones de Emvisesa llevan años trasladando al Ayuntamiento.

El regidor ha agradecido el trabajo desarrollado por los técnicos de Emvisesa para elaborar el programa, así como la colaboración de los presidentes de las comunidades, los administradores de fincas y los propios inquilinos.

Al respecto, ha destacado que una parte de las actuaciones incluidas en el plan responde precisamente a las peticiones y necesidades que los residentes han planteado durante los últimos años.

El alcalde ha asegurado que el Plan Hábitat Sevilla forma parte de una estrategia "mucho más amplia" del Gobierno municipal, que pretende compatibilizar la construcción de nuevas viviendas protegidas con la conservación y mejora del parque público existente.

"Seguiremos construyendo nuevas viviendas públicas, pero al mismo tiempo vamos a seguir cuidando las que ya forman parte del patrimonio de todos los sevillanos", ha afirmado.

En este contexto, ha defendido que "una ciudad no sólo se construye levantando nuevos edificios", sino también "conservando aquello que ya pertenece a sus vecinos".

El Plan Hábitat Sevilla comienza su ejecución en Sevilla Este, aunque las actuaciones se extenderán a las 20 promociones incluidas en el programa y beneficiarán a más de 2.000 familias residentes en viviendas de titularidad municipal.

"Cuidar nuestro parque público de viviendas significa cuidar a quienes lo habitan", ha concluido el alcalde.