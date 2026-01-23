El Ayuntamiento de Sevilla lanza una línea de subvenciones para deportistas olímpicos y paralímpicos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, on las nadadoras olímpicas sevillanas Alisa Ozhogina y Marina García Polo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municial de Deporte (IMD), ha incorporado por primera vez a sus líneas de subvenciones una destinada a contribuir a los gastos de los deportistas olímpicos y paralímpicos sevillanos.

En su primera convocatoria, esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto total de 50.000 euros y va dirigida a los participantes en los últimos Juegos Olímpicos de Verano, París 2024, y los de invierno, Milán-Cortina D'Ampezzo 2026, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha resaltado que con esta medida "se da cumplimiento a otro compromiso electoral e incrementamos el apoyo del Ayuntamiento al deporte y a los deportistas de Sevilla; por primera vez en la historia de esta ciudad hemos lanzado una línea de subvenciones para los equipos de elite, hemos reforzado también el apoyo a los clubes de alta competición, acabamos de impulsar el proyecto Baloncesto Sevilla 360º y añadimos ahora, también por primera vez en la historia del consistorio, esta nueva línea de subvenciones para apoyar a nuestros olímpicos y paralímpicos".

Esta subvención tiene por objeto apoyar a los deportistas de Sevilla de modalidades deportivas no profesionales tanto olímpicas como paralímpicas, con licencia federativa en vigor y que militen en un club con sede social en Sevilla capital, y se establece un importe máximo por solicitud de 15.000 euros.

Las bases de subvenciones ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno del IMD y han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla este martes 9 de septiembre.

Del mismo modo, el primer edil ha añadido que "nuestros deportistas de élite, y en especial los olímpicos y paralímpicos, están entre los mejores embajadores que tiene nuestra ciudad y en el Ayuntamiento tenemos claro que debemos acompañarlos y apoyarlos en todo lo posible para que sigan representando a Sevilla al más alto nivel".