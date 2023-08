El Ayuntamiento de Sevilla licita otros tres meses de uso del solar del Valle como parking con un canon de 6.000 euros

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos, ha licitado el contrato para la gestión por otros tres meses más del aparcamiento en superficie para residentes del solar del Valle, terrenos en los que está prevista la construcción de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) para el Casco Histórico de Sevilla. El canon a pagar por la concesionaria es de 6.000 euros.

Así aparece recogido en el pliego de condiciones técnicas publicado por el Consistorio y consultado por Europa Press. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 21 de este mes de agosto. El personal que trabaja en la explotación de este aparcamiento --una plantilla de once personas-- tendrá que ser subrogado.

Este parking en superficie está funcionando para residentes desde 2016 y el próximo 10 de agosto de 2023 se cumple la prórroga del contrato. En este nuevo contrato se pretende seguir gestionando el aparcamiento para residentes. El contrato será por tres meses "prorrogable a otros tres, completos o de forma parcial", aclara el pliego municipal.

El aparcamiento está situado entre las calles Sol y Verónica, lo conforman dos parcelas con una superficie de algo más de 6.600 metros cuadrados y tiene capacidad para 296 plazas --280 para coches y 16 para motos--. En el caso de que las solicitudes sean superiores al número de plazas, la concesión del uso se decidirá mediante sorteo, especifica el pliego. Asimismo, "no se podrán asignar más de dos plazas por domicilio, excepto en el supuesto de que no se ocuparan las plazas libres por los procedimientos expuestos anteriormente". No obstante, "actualmente se tiene en Movilidad lista de espera", apunta el Consistorio en la documentación.

Se podrán presentar los residentes de las siguientes calles: Verónica, Artemisa, Mateos, Butrón, Gallos, Sol, Espada, Enladrillada, Matahacas, Virgen de los Gitanos, Pinto, Valle, Muñoz Torrero, María Auxiliadora (números impares), Madre Isabel de la Trinidad, Santa Lucía, Marteles, Plaza San Román, Puerta Osario, Puñonrostro, Escuelas Pías, Jáuregui, Plaza Padre Jerónimo Córdoba, Peñuelas, Plaza de los Terceros y Plaza Ponce de León.

El pasado mes de mayo de este año --concretamente, el día 7-- tendría que haberse producido el desalojo del aparcamiento al iniciarse los trabajos arqueológicos previos a la construcción del centro educativo Jardines del Valle. Dicho desalojo fue paralizado por la Junta, previa petición del Ayuntamiento tras las quejas vecinales, al entenderse que las excavaciones eran "compatibles" con el uso como aparcamiento en superficie.

Según confirmaban fuentes de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press, la licitación de las obras del CEIP se llevará previsiblemente a cabo el próximo mes de septiembre siempre y cuando la campaña arqueológica "sea favorable y se desarrolle con normalidad".