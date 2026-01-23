El Ayuntamiento de Sevilla licitará en unos días la venta de los suelos para construir seis microparkings

Archivo - Espacio pavimentado para parking en Valdezorras - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla, ha aprobado este viernes el expediente para la enajenación de las parcelas de carácter patrimonial inscritas en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento, para la construcción de seis aparcamientos subterráneos.

"Hoy damos un paso decisivo y definitivo para hacer posible los seis primeros microparkings que irán ubicados en los barrios de El Porvenir y Los Remedios", ha destacado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

El Consistorio ha señalado que en los próximos días, se hará pública la licitación para su venta y posterior construcción de estos aparcamientos subterráneos que irán destinados a vecinos de la zona. Se trata de cinco fincas municipales, situadas bajo la rasante de las calles Virgen de Luján; Virgen de la Antigua, ubicadas en el barrio de Los Remedios; y Bogotá, Genaro Parladé y Felipe II, en El Porvenir. Estos tramos de subsuelo, que suman un total de 23.631,882 metros cuadrados se sacarán a licitación por un total de 335.069 euros (IVA no incluido).

En concreto, se trata de la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional, de 5.333,14 m2 y un volumen de 42.665,12 m2. Su presupuesto de licitación será de 158.657,29 euros.

Por otro lado, 4.452 m2 correspondientes a la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva, y que genera un volumen de 35.616 m2, se licitará por 52.441,91 euros.

En el caso de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas, de 2.720,133 m2 y 21.761,06 m1, tiene un presupuesto fijado para su licitación de 38.558,81 euros.

La parte de subsuelo situada bajo el cruce de la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, cuenta con 4.632,71 m* de superficie y que genera 37.061,68 m2. El presupuesto fijado respecto del cual deberán presentar ofertas asciende a 12.812,29 euros.

Por último, saldrán también a la venta las porciones de subsuelo situadas bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B) de 3.416,137 m2 y 3.077,762 m2, respectivamente, y que ambas coinciden con 51.951,19 m2 y un presupuesto para su licitación de 36.299,35 euros.

De la Rosa ha indicado que "estos microparkings, situados en estos viales no principales, contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno. La construcción de estos nuevos aparcamientos subterráneos supondrá complementar la oferta para vecinos y mejorar la política de estacionamiento en general de Sevilla".

APROBADOS LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente la creación de la Agencia Pública Administrativa Local Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), así como sus nuevos Estatutos, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló los Estatutos vigentes.

Los Estatutos de la GUMA fueron modificados en junio de 2017 con motivo de la integración del Servicio de Protección Ambiental de la anterior Dirección General de Medio Ambiente y aprobados por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de julio de 2018.

La Unión Provincial del CSIF interpuso Recurso Administrativo contra dicha aprobación por un defecto formal del texto en relación con un informe incluido de valoración económica de carácter confuso. Dicho recurso fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso, dictando Sentencia (10 de noviembre de 2022) por la cual se anulaba la aprobación de tales Estatutos.

En consecuencia, se ha iniciado el procedimiento para aprobar unos nuevos Estatutos de la nueva Agencia Pública Administrativa Local Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en los que se subsane la deficiencia formal que originó el Recurso.

Tras esta aprobación inicial en Junta de Gobierno, se someterán a información pública y audiencia de interesados por plazo de 30 días, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en medios de comunicación social.

La denominación de Agencia Pública Administrativa Local ya la ostentaba la GUMA desde el año 2018, pero con la aprobación de los nuevos Estatutos se produce la sucesión de la hasta ahora Agencia Pública Local en una nueva que, formalmente, también tiene que ser aprobada inicialmente.