El Ayuntamiento de Sevilla se muestra convencido de lograr acuerdos con la Policía Local de cara al Plan de Navidad

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla se ha mostrado convencido de que se lograrán acuerdos con la Policía Local en lo que al Plan de Navidad se refiere para que esas fechas "se desarrollen en Sevilla con absoluta y total normalidad, y seguridad para todos los vecinos".

Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno, en una atención a medios y cuestionado al respecto. El también delegado municipal de Hacienda ha insistido en que el equipo de gobierno "sigue con la mano tendida" para todo tipo de negociaciones, sin descanso: en eso está este gobierno".

"Hay un plan de Navidad encima de la mesa, todavía no se ha reunido la mesa de negociación, lo hará en los próximos días y veremos el desarrollo y el transcurso de la misma", ha añadido Bueno, al tiempo que ha asegurado que "haremos todo lo posible por llegar a un acuerdo con todos los sindicatos de la Policía".

Bueno ha querido dejar claro que las horas extras de los policías se pagan "aunque pueda retrasarse el pago por otros motivos". "Evidentemente, todas las liquidaciones que tienen que hacerse de Hacienda y de Recursos Humanos se hacen sin ningún problema". "No creo que ese sea el problema, porque ellos saben, como todos los trabajadores de esta casa, que lo que se trabaja se paga".