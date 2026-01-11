El Ayuntamiento de Sevilla pone fin a un "problema histórico" de inundaciones en el CEIP El Manantial de Sevilla Este

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, en el acceso al CEIP El Manantial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha dado solución a un "problema histórico de inundaciones" en el colegio público El Manantial de Sevilla Este.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha destacado la finalización de las obras que han permitido solucionar un "problema histórico" de inundaciones en el CEIP El Manantial, en Sevilla Este, una situación que "venía siendo reclamada desde hace décadas por toda la comunidad educativa del centro".

Asimismo, Gastalver ha señalado que "cada vez que llovía, los accesos quedaban completamente anulados por la entrada de agua, generando importantes problemas de seguridad y funcionamiento", un problema que "con esta actuación, que ha sido posible gracias al ambicioso contrato de mantenimiento puesto en marcha por este gobierno municipal, hemos dado una solución definitiva", al tiempo que ha precisado que los trabajos han incluido la creación de nuevos imbornales para mejorar el drenaje del recinto.

Por otra parte, la delegada ha anunciado que el Ayuntamiento va a crear un nuevo acceso para el alumnado de Infantil, que permitirá la entrada al centro por una zona cubierta, "mejorando notablemente la comodidad y seguridad de los más pequeños y sus familias".

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS HISPALENSES

En este sentido, Gastalver ha destacado que "estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas".

Del mismo modo, la delegada ha concretado que, con una inversión de 2,5 millones de euros, "tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad, frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE durante su mandato".

Por último, la delegada ha subrayado que, en estos momentos, "este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, más de 6,7 millones en tramitación y más de 5,4 millones en redacción, a lo que se suman más de 6 millones de euros en obras ya terminadas en 2025. Son datos que se actualizan cada semana y que reflejan el firme compromiso de este Ayuntamiento con los colegios públicos de Sevilla".