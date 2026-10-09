El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para el partido entre Betis y Osasuna de este domingo

Nelson Deossa of Real Betis Balompie runs with the ball during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Getafe CF at La Cartuja stadium on September 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la celebración del partido de la octava jornada de liga que disputarán este domingo 11 de octubre, a partir de las 18,30 horas, el Real Betis Balompié y el Osasuna en el Estadio de La Cartuja. En el operativo participan la Policía Local, la empresa municipal de transportes Tussam y la empresa municipal de limpieza Lipasam.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Policía Local iniciará el dispositivo a las 15,00 horas con el control de estacionamientos en las zonas de afectación al estadio y los primeros cortes en el vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio.

A partir de las 15,30 horas se mantendrá este dispositivo y se sumará la supervisión y distribución de la venta ambulante en la zona autorizada, así como la vigilancia de la venta ilegal en las inmediaciones del estadio. El dispositivo de tráfico completo se activará a las 16,00 horas, con cortes en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, en la glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, y en la glorieta General Riego.

Por otro lado, la S-20, acceso al vial del Túnel Norte del Estadio se restringirá el paso, permitiéndose únicamente el acceso a los autobuses de los equipos local y visitante y el acceso controlado a los aparcamientos de los vehículos acreditados de los P-0, P-3, P-4 y P-5. Asimismo, el P7, zona norte, mantendrá su acceso desde SE-20 por la glorieta de RTVE, mientras que el P7, zona sur, tendrá acceso desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel.

Se ha dispuesto y ampliado la zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto, junto al acceso al túnel Sur frente al Rocódromo. También se amplía otra zona en el área norte, junto a la glorieta Instalaciones Deportivas La Cartuja. La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en el acceso al túnel Sur, junto al P1.

El Ayuntamiento ha confirmado que se restringirá la circulación por Camino de los Descubrimientos desde Matemático Rey Pastor y Castro en sentido estadio, donde únicamente circularán las lanzaderas de Tussam que se dirigen al recinto.

La Policía Local o el personal auxiliar solo permitirá el acceso de vehículos acreditados que dispongan de la autorización o acreditación expedida por el Real Betis y que la exhiban de forma fehaciente. Estos vehículos deberán acceder por las vías y puntos de corte y restricción indicados y utilizar exclusivamente los itinerarios establecidos al efecto.

El acceso de estos vehículos se realizará por el parking P7 zona norte, desde la SE-20 y la glorieta de RTVE; el P7 zona sur, desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel; y los parkings B8.1, B8.2, B8.3 y B8.4, desde Carlos III, en las confluencias con las calles Hermanos del Huyar y Gregor J. Mendel. Los vehículos con distintivo PMR dispondrán de plazas en la explanada del P1.1.

REFUERZO DE AUTOBUSES

Tussam reforzará el servicio en la zona del Estadio Olímpico con 40 autobuses adicionales, repartidos entre las líneas 2, C1 y C2 y tres servicios de lanzadera, además de poner en marcha, a la finalización del encuentro, un servicio especial gratuito para agilizar la salida de los aficionados.

Desde dos horas antes del inicio del partido se incorporarán 16 vehículos adicionales a las líneas 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior), con un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

A la finalización del partido, el servicio se reforzará con 24 autobuses adicionales --ocho por línea--, distribuidos en tres paradas próximas al estadio, con acceso gratuito para agilizar la salida de los aficionados.

Tussam prestará además un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante, junto a la estación de Metro y el aparcamiento P1, desde dos horas antes del inicio y a la finalización del partido, con entre 8 y 10 autobuses; el trayecto de vuelta, Cartuja-Blas Infante, será gratuito. Solo a la finalización del encuentro se pondrán en marcha, también de forma gratuita, dos lanzaderas adicionales: Estadio de La Cartuja-Sevilla Este y Estadio de La Cartuja-Barqueta, con paradas en Juan Bautista Muñoz frente a Escuela de Ingeniería.

REFUERZO DE LIMPIEZA

Lipasam desplegará un dispositivo especial de limpieza integrado por 21 trabajadores y 9 vehículos, que actuarán en tres fases: antes, durante y después del encuentro.

Antes del partido, y una vez que ambas aficiones se encuentren dentro del estadio, se realizará una actuación de limpieza en los alrededores, con especial atención a los accesos.

Por su parte, al término del encuentro se llevará a cabo una limpieza de toda la zona mediante barrido y baldeo con agua a presión, para eliminar restos y malos olores.