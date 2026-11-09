El Ayuntamiento de Sevilla presenta la Semana de las Personas Sin Hogar con tres nuevos Centros de Alta Tolerancia

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha presentado este lunes en el Hogar Virgen de los Reyes la programación de la Semana de las Personas Sin Hogar, que se celebrará del 9 al 15 de noviembre con numerosas actividades de sensibilización, convivencia y participación ciudadana, que contará con tres nuevos centros de Alta Tolerancia, uno de ellos exclusivamente para mujeres.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante esta semana se ampliará la red de atención a las personas sin hogar, con la puesta en marcha de tres nuevos Centros de Alta Tolerancia mediante una inversión superior a los 6,2 millones de euros. En este sentido, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que estos equipamientos "permitirán avanzar hacia un modelo de atención descentralizado" y ha subrayado que "hablar de personas sin hogar es hablar de personas con nombres y apellidos". "No podemos permitir que nadie quede definido exclusivamente por las dificultades que atraviesa", ha añadido.

"No estamos hablando simplemente de abrir nuevos centros, sino de transformar la manera de atender a las personas y de ofrecer recursos que respondan verdaderamente a sus necesidades", ha abundado el delegado. "Tenemos que acompañar a las personas en su proceso de recuperación, favorecer su inclusión social y laboral y proporcionarles herramientas para que puedan reconstruir sus proyectos de vida, ha sostenido.

UNA SEMANA PARA SENSIBILIZAR Y COMBATIR LOS PREJUICIOS

La Semana de las Personas Sin Hogar contará con una amplia programación organizada por el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con las entidades de la Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar, con actividades dirigidas tanto a las personas usuarias de los recursos asistenciales como a profesionales, voluntarios, centros educativos y ciudadanía en general.

El programa ha comenzado este lunes, 9 de noviembre, con el acto institucional celebrado en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes, acompañado de un encuentro de convivencia y diferentes exposiciones, entre ellas 'La ciudad con sueño. El arte de las personas sin hogar', organizada por Solidarios, y una muestra de trabajos realizados por personas usuarias del Centro de Orientación e Información Social (COIS), además de espacios informativos sobre los servicios de Umies, Asaenes, Fundación Atenea y Afavi-Centro Miguel de Mañara.

De esta manera, el martes 10 de noviembre se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas, encuentros entre personas usuarias y ciudadanía y talleres de sensibilización. Entre las actividades destacan 'Vidas que cuentan', un espacio de intercambio de experiencias dirigido especialmente a centros educativos; el concurso artístico 'Atopia: Salud Mental y comunidad', promovido por Asaenes; y el taller 'Aporofobia y discursos de odio contra el sinhogarismo', organizado por la Asociación Elige la Vida y el Comedor Social de Triana, además de actividades impulsadas por Cristo Vive, Antaris y Fundación Atenea.

El miércoles 11 de noviembre tendrá lugar una jornada de convivencia deportiva y gastronómica en el Recinto Deportivo Santa Justa, organizada por Umies-Grupo 5, con la colaboración de Atende Servicios Integrados, que incluirá un campeonato de fútbol 7 y un almuerzo entre los participantes.

La programación se completará con la iniciativa 'Voces de la calle', la exposición 'No soy una etiqueta', jornadas de puertas abiertas y la representación teatral 'Callejones sin estrellas', de Mujereando-Cuenta3 Comunidad Creativa, dirigida a estudiantes de centros educativos sevillanos. El Centro de Alta Tolerancia de la calle Automoción acogerá, además, un taller de música y percusión africana.

Igualmente, el jueves 12 de noviembre se desarrollarán nuevos encuentros de convivencia, charlas de sensibilización dirigidas a estudiantes y profesionales, y la mesa redonda 'Experiencias en primera persona; del sinhogarismo a las oportunidades', organizada por Fundación SAMU, en la que las personas participantes podrán compartir sus experiencias y procesos de inclusión.

A las 19,00 horas, el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes acogerá la gala artística 'La ciudad con sueños', organizada por Solidarios y abierta a la ciudadanía.

El viernes 13 de noviembre se celebrará un recorrido en autobús turístico por Sevilla, organizado por Cruz Roja y City Sightseeing, con 70 plazas para personas sin hogar y profesionales acompañantes y la actividad 'Historias invisibles, derechos vulnerados: Mujeres en situación de sinhogarismo', organizada por Provivienda, así como una proyección audiovisual de Fundación Atenea y una jornada de puertas abiertas en la Unidad de Acogida Municipal Marisa Cuaresma Garfía.

El sábado 14 de noviembre, el Parque del Alamillo acogerá la II Marcha Solidaria 'Andar por Casa', organizada por Afavi-Centro Miguel de Mañara, con la participación de personas usuarias, profesionales y ciudadanía.

Durante toda la semana también podrán visitarse el mapa interactivo 'Sevilla, una ciudad de oportunidades' y la iniciativa 'Caminando: historias que nos han traído hasta aquí', ambas promovidas por Fundación SAMU. Asimismo, se celebrarán los concursos 'Carta a la sociedad' y 'El poder de tu mirada', organizados por Cristo Vive, y se desarrollarán publicaciones y campañas de sensibilización sobre salud mental y sinhogarismo.

RECONOCIMIENTO A CUATRO HISTORIAS DE SUPERACIÓN

Durante el acto se ha hecho entrega de reconocimientos a cuatro personas usuarias de los recursos de atención al sinhogarismo que han destacado por su esfuerzo, capacidad de superación y compromiso con sus respectivos procesos de inclusión social, así como a una profesional por su trayectoria y dedicación a este colectivo.

Así, el Ayuntamiento ha reconocido a Carlos David Agüero, quien llegó a España en 2023 sin una red de apoyo y ha logrado avanzar en su proceso de inclusión gracias a su esfuerzo personal y espíritu emprendedor. Actualmente reside en una vivienda del programa Housing Led de Fundación Atenea, ha regularizado su situación administrativa, continúa formándose y compagina diferentes trabajos en sectores como la limpieza y el reparto.

También ha sido homenajeado Leonardo Salvador Serrano Muro, quien ha finalizado satisfactoriamente sus estudios de Formación Profesional de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática, compatibilizando su preparación académica con un trabajo de atención a una persona mayor, lo que representa un importante avance en su itinerario de inclusión social y laboral.

El tercer reconocimiento ha recaído en Francisco Carballo Gutiérrez, sevillano y profesional de la hostelería que, tras atravesar importantes dificultades personales y de salud, ha conseguido recuperar su estabilidad económica y personal, reincorporarse al mercado laboral y acceder a una vivienda de alquiler compartida, desarrollando actualmente una vida autónoma.

Además, se ha distinguido a Carlos Roberto Wehbi, de origen argentino, por su evolución personal, ya que tras atravesar una situación de sinhogarismo, ha participado activamente en diferentes iniciativas comunitarias, ha realizado actividades formativas y ha avanzado en su proceso de regularización administrativa. Actualmente se encuentra en fase de inserción sociolaboral.

Por último, el Ayuntamiento ha reconocido la trayectoria profesional de Bienvenida Oliver Navarro, trabajadora social sanitaria y coordinadora de equipos de trabajo social sanitario, por su implicación en la atención a las personas sin hogar y su defensa del acceso a la salud de los colectivos más vulnerables. Su participación activa en la Mesa Estratégica y en las comisiones técnicas de personas sin hogar ha resultado fundamental para favorecer la coordinación entre los recursos sanitarios y sociales y eliminar barreras de acceso a la atención sanitaria.