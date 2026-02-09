Ayuntamiento de Sevilla presentará un plan de asfaltado ante los daños del temporal en las carreteras

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará en los próximos días "un ambicioso" plan de asfaltado de las calles de la ciudad tras los efectos de las últimas borrascas.

Así lo ha indicado en una declaración ante los medios recogida por Europa Press en la que ha insistido que las obras de la SE-20 están a la espera de que "deje de llover" para comenzar. "Hay una empresa que está esperando que deje llover y que deje de hacer tanta humedad en el ambiente, porque si no, no se puede asfaltar para nada", ha insistido Sanz.

Sobre la situación del río Guadalquivir, el alcalde ha señalado que se encuentra con un caudal de 3.930 metros cúbicos por segundo y ha asegurado "que todo parece indicar que el nivel irá descendiendo".

En esta línea, ha recordado que sigue activo el Plan de Emergencias en Nivel 1 y que se ha procedido a la reapertura de algunos de los parques de la ciudad "tras ser revisados". Situación más complicada la del cementerio donde todavía "se están valorando los daños", asimismo aún no hay fecha para la reapertura de las compuertas del muro de defensa con el río.

Sanz ha confirmado que el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) "funciona con normalidad" y ha asegurado que el desbordamiento del Tamarguillo este fin de semana "no ha ocasionado daños en la instalación eléctrica". Al respecto, ha señalado que los técnicos están valorando opciones para situaciones parecidas "no se vuelvan a repetir".

Por otro lado, sobre la situación en Valdezorras por el desbordamiento del arroyo de Miraflores, el primer edil ha señalado que se están valorando opciones para evitar que los vecinos sufran inundaciones y ha indicado que los caminos "se van a reponer lo antes posible".

Sobre la situación de los embalses de la red de Emasesa, se encuentran al 96,28 % de su capacidad total. En concreto, Zufre, Gergal y Melonares se encuentran al 100 % de su capacidad, mientras que el resto presenta también niveles muy elevados. El embalse de Minilla alcanza el 93,77 %, seguido de Aracena, que se sitúa en el 89,78 %, y de El Cala, con un 87,88 % de su capacidad. Con estos datos "hay garantía de abastecimiento hasta 2030".

Finalmente, ha señalado que en los tanques de tormentas "no ha entrado agua en las últimas 24 horas".