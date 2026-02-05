El Ayuntamiento de Sevilla reabre progresivamente la SE-20

Mapa con la situación de la SE-20 en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado a las 15,24 horas de este jueves la reapertura progresiva de la SE-20 de la capital, una de las carreteras que lleva cortada al tráfico desde el pasado martes por los efectos de la borrasca Leonardo.

La vía, que conecta el Aeropuerto con la Cartuja, se vió afectada por el desbordamiento del Arroyo Miraflores durante el miércoles y es una de las principales carreteras de acceso al Estadio de La Cartuja, en el que juega esta noche el Real Betis y el Atlético de Madrid.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba este miércoles que el proyecto de reorganización de la carretera se encuentra a la espera de finalizar las lluvias para ponerse en marcha ante las críticas constantes por el mal estado de la calzada.

Asimismo, Sanz indicaba esta mañana que estaba informando a la Real Federación Española de Fútbol sobre la situación de la ciudad tras el cierre de la compuertas del muro de defensa del río Guadalquivir. En esta línea, el alcalde señaló que la situación "iba a mejorar a partir del mediodía del jueves".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 18,00 horas de este jueves en toda la provincia.