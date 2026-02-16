Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará más de 30 vías, entre ellas el Puente del Cachorro que tendrá toldos nuevos

Archivo - El Puente Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes un plan de mejora de pavimentos y asfaltado destinado a más de 30 vías de la ciudad tras los daños provocados por las últimas borrascas.

El plan cuenta con 10,3 millones de euros, que serán complementarios a los contratos de mantenimiento de conservación del pavimento que realiza el Consistorio por valor de 20 millones de euros, según ha destacado el primer edil en una rueda de prensa.

Entre las vías dentro del plan, Sanz ha destacado el reasfaltado total del Puente del Cristo de la Expiración. Una actuación que vendrá acompañada de una renovación de los toldos del puente "que están instalados desde su construcción para la Expo 92". Asimismo, también se van a realizar labores de pintura.

Por otro lado, el alcalde ha asegurado que se van a reanudar en los próximos días los trabajos en la SE-20, cuyas labores de reurbanización se paralizaron debido a la entrada del temporal a principios de año.

En paralelo, Sanz ha señalado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo más de 180 actuaciones de urgencia en las carreteras "para solventar los daños de las borrascas", especialmente para arreglar "socavones y carril bus".

Sobre la fecha de los trabajos, el alcalde ha asegurado que comenzarán "esta semana y la próxima", aunque no ha dado fechas concretas de las actuaciones en las vías, cuya extensión "depende de las condiciones meteorológicas".

"Es el plan más ambicioso desde finales de los años 90, después de la expo 92", ha subrayado el alcalde que también ha destacado un aumento del 43% en las partidas presupuestarias destinadas a la conservación de las vías, que alcanzan los 20 millones de euros para 2026, con tres empresas contratadas.

Sobre la situación del cementerio, Sanz ha confirmado que continúa cerrado mientras se siguen valorando los daños causados por el temporal que ha provocado la caída de más de 60 árboles dentro del recinto. En esta línea, el alcalde ha destacado que preocupa la situación de aquellos árboles "que se han movido en la raíz y hay que talarlos".