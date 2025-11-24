El Ayuntamiento de Sevilla reconoce a los ganadores del concurso de carteles y eslóganes del 25N

El delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, reconoce a los ganadores del concurso de carteles y eslóganes del 25N. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha entregado este lunes los premios del concurso de carteles y eslóganes con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Más de 2000 alumnos de 50 centros educativos han participado en esta edición, para la que se ha seleccionado como imagen de la campaña un cartel creado por un grupo de estudiantes del CPIFP Los Viveros y un eslogan de IES Isbilya.

Según una nota remitida por el Consistorio, la imagen de la campaña es una pieza de fotografía y diseño gráfico basada en una secuencia de miradas femeninas sobre un fondo de nombres de mujeres que simboliza la diversidad y la fuerza colectiva y como lema ganador el eslogan: "Sin violencia, sin miedo, sin excusas".

En la categoría de eslogan también han recibido mención especial las propuestas de 4.º de ESO del Colegio Itálica, de 3.º de Diversificación del IES Macarena, y de 2.º de Marketing y Publicidad del IES Cervantes.

Por su parte, en la categoría de Imagen gráfica han recibido mención especial los diseños del Grado Medio de Gestión de Imagen del Centro de FP Arenal, el de 4.º de ESO del IES Martínez Montañés, el de 1.º de Bachillerato del IES Ramón Carande, el del Grado Superior de Integración Social del Centro de FP Ilerna, y el de 2.º de Bachillerato del IES Murillo.

Las obras seleccionadas forman parte de la campaña municipal del 25N, que, además de en redes sociales, autobuses y banderolas, pueden verse del 19 al 26 de noviembre en la Sala Antiquarium y en el Hogar Virgen de los Reyes.

Por su parte, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha afirmado que "este concurso vuelve a poner sobre la mesa que la comunidad educativa es un motor esencial para el cambio y que el talento y la implicación del alumnado sitúan en primer plano un mensaje rotundo contra cualquier forma de violencia".