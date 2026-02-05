Ayuntamiento de Sevilla refuerza el dispositivo municipal de atención a personas sin hogar durante la borrasca

El delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, supervisa el trabajo de los Umies ante la borrasca Leonardo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el dispositivo municipal de atención a personas sin hogar durante la borrasca Leonardo. La Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) ha intensificado las habituales rutas de calle para identificar a las personas más vulnerables, informarles de los recursos disponibles y facilitar su traslado a los recursos de acogida.

En una nota, el Consistorio ha indicado que a quienes rechazan el acceso a estos recursos, se les está entregando material de abrigo y protección -mantas, paraguas y sacos de dormir- para reducir riesgos asociados al frío y a la lluvia.

"Ante un episodio meteorológico como el que atravesamos, la prioridad es proteger la vida y la salud de las personas que duermen a la intemperie. Por eso hemos reforzado la presencia de la Umies en nuestras calles y ampliado la capacidad de acogida de forma inmediata", ha señalado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

Ante la borrasca, el Ayuntamiento, que mantiene activada desde noviembre la campaña de frío, ha señalado que ha incrementado en más de 40 las plazas adicionales gestionadas por la Umies, superando así las 30 que se prevén habitualmente en este tipo de avisos, con lo que el la red municipal dispone de más de 150 plazas ante este fenómeno meteorológicos.

El acceso a los recursos se realiza mediante derivación profesional del Cois y de Umies. Para avisos ciudadanos o atención directa, está operativo el teléfono gratuito 900922250, que centraliza la respuesta de la Unidad de Emergencias Sociales.