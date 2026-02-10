El Ayuntamiento de Sevilla renueva el cerramiento completo del CEIP Paz y Amistad del Polígono Sur

Cerramiento del CEIP Paz y Amistad del Polígono Sur de Sevilla - AYUNTAMIENTO SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que está finalizando las obras del nuevo cerramiento completo del CEIP Paz y Amistad en el Polígono Sur con una inversión de más de 300.000 euros, con la que se está sustituyendo durante los últimos meses todo el perímetro de este colegio.

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha destacado que con esta actuación el centro "contará con una mayor seguridad", asimismo ha subrayado que "se cumple así con una demanda de este centro educativo ubicado en la avenida de La Paz".

La obra "estaba provocada por el mal estado en el que se encontraba el cerramiento, que presentaba múltiples roturas y materiales de construcción poco acordes a la seguridad del recinto, suponiendo un riesgo para los viandantes y, sobre todo, la propia comunidad educativa del centro. Por ello, en cuanto finalicen los trabajos, este centro ya contará con un perímetro de seguridad acorde a sus demandas y con totales garantías".

Los trabajos están consistiendo en la completa demolición de todo el cerramiento actual, así como la ejecución del nuevo cerramiento, estando dirigido por tanto a subsanar sus notables deficiencias, como son la existencia de un cerramiento desplomado y de una serie de obstáculos que suponen riesgo para las personas, y que se ejecutaron "para solucionar provisionalmente la deficiencia principal".

El Ayuntamiento ha señalado que el perímetro afectado alcanza a la totalidad del cerramiento, por lo que el proyecto contempla la sustitución total del mismo, "proponiendo la sustitución del débil actual de ladrillo visto y bloques de hormigón por uno más robusto de hormigón armado, material en que se ejecutarán sus pretiles, pilastras y machones".

Por su parte, para los paños metálicos del cerramiento, incluyendo el portaje, se está disponiendo de chapa troquelada anclada a los referidos elementos de hormigón armado, confiriéndole más altura que la actual para evitar la intrusión de extraños.

A esta obra se suma la apertura de una nueva puerta de acceso a vehículos en el tramo norte, a fin de salvar el impedimento que ha supuesto la marquesina recientemente ejecutada que une el aulario con el comedor, para un posible acceso de bomberos a esta parte del colegio.

Este proyecto se unen a otros trabajos similares de cerramientos ya renovados en centros como el Nuestra Señora de la Paz, también en el distrito Sur, el CEIP Santa Clara, en San Pablo - Santa Justa o el CEIP Pablo Picasso, en el Distrito Norte.

En este sentido, Gastalver ha destacado que "estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas". Del mismo modo, la delegada ha recordado que con una inversión de 2,5 millones de euros, "tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato".