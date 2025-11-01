El Ayuntamiento de Sevilla repone 44 palmeras en Avenida de la Palmera dentro de su plan de mejora del arbolado urbano

Plantación de palmeras en la Avenida de la Palmera, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines de la delegada Evelia Rincón, ha plantado 44 palmeras datileras en la Avenida de la Palmera, con el objetivo de "recuperar el aspecto original de una de las vías más emblemáticas de la ciudad". Con esta actuación, la avenida pasará a contar con un total de 151 ejemplares, frente a los 107 que había antes de la intervención.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han incluido el destoconado de los antiguos ejemplares, la apertura de alcorques de plantación y la colocación de tutores y cinchas metálicas para garantizar la estabilidad y el correcto arraigo de cada palmera.

La inversión total de la actuación ha rondado los 105.000 euros, que abarcan tanto el suministro de las especies como la ejecución completa de los trabajos.

La Avenida de la Palmera recibió este nombre en 1910 por la palmera que existía en la glorieta que marcaba el final de la misma. Con motivo de la remodelación para la Exposición Iberoamericana de 1929, se plantaron unos años antes palmeras datileras que le dieron su actual aspecto y "embellecieron el acceso sur de la ciudad".

Desde entonces, se ha convertido "en uno de los paseos más representativos de Sevilla, conocido por sus amplias aceras, sus jardines y las residencias señoriales que lo flanquean".

Esta actuación se enmarca en la campaña de plantación de palmeras que el Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en distintas zonas de la ciudad. En total, se han plantado 419 ejemplares de distintas especies con una inversión superior a 470.000 euros.

De esta manera, el Gobierno municipal ha incidido en las 88 palmeras del Parque Miraflores II, las 44 de la Avenida de la Palmera, las 34 del Paseo de Catalina de Rivera, las 40 del Parque Vega de Triana, las 28 del Parque de María Luisa y los Jardines de las Delicias, las 19 del Parque de los Príncipes, así como la plantación en los Jardines de Murillo, donde se han incorporado 29 palmeras datileras, 2 palmeras canarias y 6 Trachycarpus fortunei, completando así la reposición y mejora de este espacio histórico, además de otras plantaciones en enclaves como los Jardines de la Caridad, el Parque Amate, la Puerta de Jerez, la Avenida de la Constitución o la calle Juan Pablo.

A esta iniciativa hay que sumar las plantaciones de palmeras que se realizarán la semana que viene en la calle Marie Curie. Se incorporarán 78 ejemplares con una dotación económica de 150.802 euros. Estos trabajos de plantación supondrán la creación de 16 nuevas posiciones de palmeras.

En conjunto, la campaña de plantación de arecáceas contempla la incorporación total de 497 unidades en distintos puntos de la ciudad.

En esta línea, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines ha indicado que "seguimos trabajando para que Sevilla conserve su identidad paisajística, cuidando cada ejemplar y actuando en todos los distritos de la ciudad" Con esta actuación, el Gobierno "continúa avanzando en su compromiso de recuperar el patrimonio verde de Sevilla, manteniendo y mejorando el arbolado histórico que forma parte de la identidad y la belleza de la ciudad".