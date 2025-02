Ayuntamiento de Sevilla retira placas fotovoltaicas del CEIP Tierno Galván para "solucionar problemas de filtraciones"

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este lunes, desde primera hora de la mañana, "se están retirando las placas fotovoltaicas que han generado el problema de filtraciones y humedades" en el CEIP Tierno Galván de Torreblanca. Unas actuaciones que, según el Consistorio, "estarán finalizadas este martes" y que cuyos "problemas heredados" se van a solucionar con el contrato de mantenimiento de centros escolares.

Unas obras que venía pidiendo desde la AMPA del centro desde abril de 2023, debido a que "la zona más antigua del colegio --donde se encuentran las clases de Educación Infantil, despachos y zonas comunes-- sufre humedades, filtraciones y peligro de desprendimiento de techos", por ello, los padres del centro habían programado una concentración este martes para reclamar "soluciones".

A todo ello, la delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales y Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha indicado que las placas solares "forman parte de la instalación adiabática que instaló la Junta de Andalucía en el centro y que filtraban agua a los techos, generando estas humedades".

Así, el Consistorio recepcionó esta obra de la Junta el 28 de octubre de 2024 y unos días después, el 4 de noviembre, "se inició el expediente para el desmontaje y montaje de esas placas, tras impermeabilización de la cubierta, y que permitirá la eliminación de las filtraciones", ha señalado. A principios de febrero finalizó el proceso administrativo y con el contrato de mantenimiento actual, ha señalado Gastalver, "se impermeabilizarán las cubiertas y se volverán a colocar las placas; además, un técnico competente certificará la instalación para su conformidad y puesta en marcha de dicha placa".

La delegación de Edificios Municipales "lo ha revisado en numerosas ocasiones para corroborar la seguridad, pero hasta que la placa no esté quitada no se podía terminar el trabajo", ha detallado. En este sentido, la delegada ha destacado que "se está trabajando para impermeabilizar este colegio, además de más centros escolares y otros edificios municipales", puntualizando que estos edificios "no contaban con un mantenimiento programado de las cubiertas, cosa que ahora sí tendrán".

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que "se irán poniendo solución al resto de problemas heredados durante décadas con el nuevo contrato de mantenimiento de centros escolares de 2,5 millones", recordando que "el contrato que tenía en vigor el PSOE era solo de 300.000 euros".