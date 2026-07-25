El Ayuntamiento de Sevilla revisa en altura los ficus singulares de los Jardines de Murillo por seguridad y conservación

Archivo - Un operario instalado uno de los soportes aéreos en las ramas de un ficus de la plaza Cristo de Burgos, como imagen de recurso - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está llevando a cabo trabajos de revisión en altura de los ficus singulares de los Jardines de Murillo, unos ejemplares que alcanzan los 25 metros de altura y que forman parte del patrimonio arbóreo más valioso de la ciudad.

Estas actuaciones se desarrollan durante el verano con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la conservación de unos árboles que destacan por su valor ambiental, paisajístico e histórico. Los trabajos son realizados por un equipo especializado compuesto por una plataforma de trabajo en altura y un European Tree Worker (ETW), una certificación europea que acredita a profesionales especializados en la gestión y mantenimiento del arbolado, explica en una nota de prensa.

Estos técnicos desarrollan su labor mediante técnicas de trepa, lo que les permite acceder a la totalidad de la copa del árbol para realizar inspecciones detalladas y actuar únicamente cuando resulta estrictamente necesario. Durante cada revisión se inspeccionan las uniones estructurales de las ramas, conocidas como horquillas, la existencia de ramas con exceso de carga o efecto palanca, la presencia de madera seca, las nuevas brotaciones y cualquier otro conflicto que pueda comprometer la estabilidad del ejemplar.

Cuando se detecta alguna incidencia, se realizan actuaciones puntuales para eliminar el riesgo, manteniendo siempre el desarrollo natural del árbol y preservando al máximo su estructura. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "estos árboles forman parte de la historia de Sevilla y representan un patrimonio natural que debemos conservar con el máximo rigor técnico".

Asimismo, la edil ha señalado que "las inspecciones en altura nos permiten conocer con precisión el estado de cada ejemplar y actuar únicamente donde es necesario, garantizando la seguridad sin alterar el valor ambiental y paisajístico de estos grandes árboles". Estas revisiones cobran especial importancia durante los meses de verano para prevenir uno de los riesgos más característicos de esta época: el 'Summer Branch Drop', un fenómeno que afecta principalmente a árboles maduros sometidos a periodos prolongados de altas temperaturas y estrés hídrico.

Se caracteriza por la caída repentina de ramas de gran tamaño aparentemente sanas, sin signos visibles de deterioro previo. La pérdida de agua, la disminución de la capacidad de flexión de la madera y la carga que soportan determinadas ramas pueden favorecer este tipo de roturas.

En Sevilla, este fenómeno está plenamente identificado. La ciudad registra una media anual de 1.000 incidencias por caída de ramas, de las cuales aproximadamente la mitad se producen durante el verano. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de desarrollar programas específicos de inspección estival, especialmente sobre ejemplares singulares de gran porte situados en espacios muy frecuentados por los ciudadanos.

Rincón ha subrayado que "la gestión del arbolado singular requiere profesionales altamente cualificados y criterios exclusivamente técnicos". En este sentido, ha recordado que "gracias a estas revisiones los sevillanos pueden seguir disfrutando con seguridad de árboles que proporcionan sombra, reducen la temperatura, capturan dióxido de carbono y constituyen un elemento esencial del paisaje y de la historia de nuestra ciudad".

Los ficus de los Jardines de Murillo son considerados árboles singulares por sus dimensiones, longevidad y relevancia dentro del patrimonio verde de Sevilla. Estos ejemplares han sido testigos de la evolución de la ciudad durante décadas y continúan ofreciendo importantes beneficios ambientales y sociales, convirtiéndose en uno de los espacios más emblemáticos para vecinos y visitantes.