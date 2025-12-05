El Ayuntamiento de Sevilla y sindicatos se emplazan a negociar un Plan de Navidad antes del 18 de diciembre

Reunión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con los responsables sindicales de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos de la Policía Local han acordado este viernes retomar las negociaciones para aprobar un Plan de Navidad antes el próximo Pleno ordinario previsto para el 18 de diciembre.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado el encuentro de este viernes como "un principio de acuerdo" y ha emplazado a los sindicatos a un nuevo encuentro el próximo 10 de diciembre después de que las entidades voten si aceptan el Plan de Navidad. Este Plan sería, en principio, el mismo que el rechazado por el Pleno el pasado 26 de noviembre, según declaraciones recogidas por Europa Press.

En esta línea, el alcalde se ha comprometido a "agilizar la RPT y VPT", aunque ha asegurado que es "algo que ya se está haciendo". Sanz ha destacado "la buena voluntad de las partes" para llegar a un acuerdo.

En este entendimiento han coincidido los responsables sindicales que deberan presentar la propuesta el día 9. El delegado de CSIF, Santiago Raposo, ha indicado que la propuesta recoge una "distribución diferente" en algunos días del Plan. A la par, han confirmado que se mantiene la denuncia presentada ante el Juzgado, donde se pide como medida cautelar la suspensión del Plan de Emergencias. El representante de Sppme, Luis Val, ha indicado que la decisión del juzgado "se retrasa hasta después del puente".

El Plan de Emergencias seguirá activado durante el Puente de la Constitución. El alcalde ha confirmado que si se aprueba un Plan en el próximo Pleno, "se levantará" el nivel de Emergencias. En este sentido, ha reiterado "la confianza en la vocación de servicio" de los agentes para afrontar estos días. Los sindicatos han confirmado que el Ayuntamiento les ha informado que "no cobrarán" las horas extraordinarias de los días 6 y 8 de diciembre.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))