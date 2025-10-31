El Ayuntamiento de Sevilla solicita a la Junta autorizar obras en el entorno de 79 espacios BIC del Casco antiguo

Archivo - Obras de rehabilitación de San Hermenegildo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes solicitar a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía, la delegación de competencias para autorizar obras y actuaciones en 79 entornos de Bienes de Interés Cultural (BIC) del Casco antiguo.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, se ha elaborado un documento para regular los entornos de los BIC en aquellos sectores del Conjunto Histórico, que "no están suficientemente regulados". El motivo es que los Planes Especiales de Protección "fueron aprobados al amparo de la anterior ley de Patrimonio Histórico".

La nueva ley, aprobada en 2007, "delega en favor de los ayuntamientos" las competencias de obras. En esta línea, desde el Consistorio, hablan de un "ejercicio de adaptación", para unificar la normativa de protección en los entornos de BIC en todos los sectores del Conjunto Histórico, cuya finalidad "no es otra que proteger el Bien catalogado de las actuaciones que impidan o modifiquen su percepción, evitando aquellos elementos en su entorno que puedan contaminar visualmente su contemplación".

Los sectores del Conjunto Histórico en concreto afectados son los Sectores 1, San Gil-Alameda, 2, San Luis, 3, Santa Paula-Santa Lucía, 5, San Bartolomé, 9, San Lorenzo-San Vicente, 9.1, Los Humeros, 10, Macarena, 12, San Bernardo, 13, Arenal, 13.2, Plaza de Armas, 14, Triana, 16, San Julián-Cruz Roja, 17, Trinidad, 18, San Roque-La Florida, 21, Prado de San Sebastián, 24, El Porvenir, 25, La Palmera, 27.2, Histórico, y 27.3, Puerto.

Esta aprobación inicial se ha producido tras la emisión por parte de la delegación territorial de la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Informe Ambiental Estratégico, que concluye que el documento de planeamiento elaborado "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente".

Tras la aprobación inicial, el documento se someterá a información pública por plazo de 20 días, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.