Aznalcóllar reubica su ganado para prevenir la llegada del incendio de Niebla (Huelva) a la provincia de Sevilla

Vecinos observan la evolución del incendio de Niebla (Huelva). A 10 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) trasladará el ganado a las proximidades del municipio ante el avance del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), al encontrarse actualmente en la línea de seguimiento del fuego.

Según ha detallado el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, a Europa Press, a las 14,35 horas de este lunes, 10 de agosto, el Consistorio ha activado el Plan de Preemergencia para prevenir el posible avance de las llamas hasta el límite entre ambas provincias.

En este sentido, el primer edil ha confirmado que agentes de Protección Civil que acudieron en la mañana de este lunes a auxiliar en las labores de desalojo de El Madroño se dirigen a esta hora al municipio para realizar un movimiento de las cabezas de ganado de los vecinos, a fin de protegerlas antes de que llegue la noche.

Asimismo, ha incidido en mandar un mensaje de "calma y tranquilidad" a la población ante la coordinación de la administración local con los encargados del Puesto de Mando Avanzado para garantizar la seguridad de los vecinos. Al hilo, ha solicitado a sus paisanos que eviten las carreteras colindantes, como las de acceso al Madroño, que ya permanecen cortadas, como es el caso de la SE538 y la A476. "Que no se acerquen para no ponerse en riesgo, y sobre todo que no dificulten los trabajos de los profesionales", ha añadido.

Con todo, sobre las 21,30 horas volverá a reunirse el Puesto de Mando Avanzado para evaluar el avance del fuego. "Irán viendo como sigue sobre las 19,00 horas. Ese momento será clave para las decisiones que haya que tomar", ha explicado, a la vez que ha asegurado que el municipio "está preparado" para gestionar cualquier decisión que tomen las autoridades, mientras permanece activo el Plan de Preemergencia Local.