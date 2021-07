La bailaora María Moreno y Teatro del Velador cierran en Sevilla la programación del Festival de Danza de Itálica

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Verso libre, Work in Progress' y 'Les Vieux' son las apuestas, de la bailaora gaditana María Moreno y de la compañía sevillana Teatro del Velador, con las que se despide la edición 2021 del Festival Internacional de Danza de Itálica, los próximos días 15 y 16 de julio, en el Castillo de Alcalá de Guadaíra, y de la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada, respectivamente.

Las entradas para los espectáculos, "casi agotadas para ambos espectáculos", que comenzarán en ambas jornadas a las 22,30 horas, están

disponibles en la página web del Festival ('www.festivalitalica.es') y se pueden también adquirir en la taquilla de los espacios dichos días.

Con la presencia de Pedro Chicharro, director del Festival Internacional, la artista María Moreno, y Juan Dolores Caballero, director de Teatro del Velador, han desgranado este miércoles en la sede de la Diputación todos los detalles en torno a estos dos estrenos con los que la cita de la provincia con la danza pone punto y final a su edición del presente verano.

Dos estrenos que, en palabras del director de la cita dancística hacen a la misma destacar, una vez más "por ser puente entre el espectáculo que verá el público y el futuro", al tratarse en un work in progress en el caso del de María Moreno, dentro de la línea de apoyo institucional a artistas por parte de la Diputación.

Chicharro ha recalcado también la ilusión puesta por parte del festival en la coproducción del espectáculo de Juan Dolores Caballero, al ser "todo un homenaje a las personas mayores", máxime en estos tiempos de pandemia vividos.

El Castillo de Alcalá de Guadaíra, que ha acogido buena parte de la programación de esta edición, cierra sus puertas, las noches del 15 y 16 de julio con María Moreno, quién llega al espacio para presentar un trabajo

multidisciplinar que se convertirá en su futuro espectáculo: 'Verso libre', un work in progress' donde la bailaora muestra sus raíces flamencas que, sobre el escenario, interactúan con otras disciplinas artísticas para resaltar una de las ramas más frondosas del arte andaluz: la soleá.

Según la gaditana, con este "primer encuentro", como califica al espectáculo, estamos ante "un homenaje a la soleá", palo con el que e

identifica de forma especial, y con el que cree que "aún puede trabajarse y estudiarse más, no solamente dentro del mundo flamenco, sino en unión a otras disciplinas".

En 'Verso libre' encontramos un espectáculo que camina "por su propia profundidad, sin pretensiones marcadas ni efectismos escénicos", una profundidad que llega hasta las raíces de la historia del baile flamenco, intentando "desgranar sus códigos estéticos y creativos, para dar un paso más".

Con la dirección artística de Moreno, cuenta con Rafael R. Villalobos quien ha desarrollado el concepto escénico, y con grandes artistas invitados como Carmen Ledesma, Rosario 'La Tremendita', Pepe de Pura acompañados por la guitarra de Juan Requena.

Giraldillo 'al momento mágico' de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020, por su espectáculo 'More no More' y Giraldillo revelación de la Bienal 2018,

además de premio Artista Revelación del Festival de Jerez 2017 entre otros

importantes galardones, Moreno es una de las artistas más laureadas del

mundo del flamenco en los últimos años. "Destaca por su pasión no solo por

este baile, sino también por unirlo a otras disciplinas dancísticas".

HACIENDA SANTA CRUZ

La Hacienda Santa Cruz de La Rinconada acogerá el estreno absoluto de 'Les Vieux', la última propuesta que presenta la compañía hispalense de Teatro del Velador, en coproducción al Festival Internacional de Danza de Itálica

2021, que clausura la edición.

Con la dirección y dramaturgia de Juan Dolores Caballero, 'Les Vieux' se

presenta con un elenco conformado por Iván Amaya, Sergio Andolini, Fran

Caballero, Raúl Heras, Belén Lario, Renata Edison y Dany Zoo. La obra

dancística nos habla sobre esa "condición de la vida a la que llamamos vejez", en una reflexión sobre personas adultas o quienes la viven, que, constituyen "la población más disímil o heterogénea que existe, porque cuanto más vivimos, más nos diferenciamos unas personas de otras".

En palabras de su director, "hablar de 'Les Vieux' es hablar de historias olvidadas, en un espectáculo que puede definirse como emotivo, que nos hará reflexionar, pero sin ser trágico aún siendo duro". En el mismo, Teatro del Velador muestra sobre el escenario a 4 bailarines que dialogan con tres actores, en una fusión que nos recordará a la actual corriente europea de danza-teatro.

La propuesta se presenta como una experiencia donde, "como si fuera una revelación", aparecen aspectos humanos que normalmente se esconden en nuestro día a día: la trama se adentra en un laberinto, en un bosque en el que conviven seres de la realidad con otros de la fantasía que surgen de forma inesperada. Esta convivencia provocará la liberación de las "trabas cotidianas", lo que permitirá que aflore la pasión y el amor para intentar

desterrar el dolor existente en la vida.

Juan Dolores Caballero es un artista prolífico, con un lenguaje propio y vivo en continua evolución, fruto de su personal visión del mundo y una poética definida, que desarrolla y amplifica diariamente en su Compañía Teatro del Velador, un grupo escénico al que dota de diversas disciplinas en torno al teatro, la danza, el flamenco y la ópera.