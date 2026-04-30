El bailarín Miguel Ángel Corbacho, Hijo Predilecto de La Rinconada (Sevilla):"Compromiso con el trabajo y con mi pueblo"

Corbacho recibe el título de Hijo Predilecto de La Rinconada de manos del alcalde, Javier Fernández. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Corbacho ha recibido la distinción de Hijo Predilecto de La Rinconada en una gala celebrada en el Centro Cultural de La Villa, en una "fecha especial" como es el Día Mundial de la Danza. El artista, rodeado de amigos y familiares, ha querido compartir este reconocimiento con "el pueblo" porque "nadie llega a ningún sitio sólo".

De la barriada La Paz al Ballet Nacional de España, el bailarín y coreógrafo "es ya profeta en su tierra", con un "justo reconocimiento" aprobado en un Pleno municipal por unanimidad "por su destacada trayectoria profesional en el ámbito de la danza y el flamenco, así como por su relevante labor como embajador internacional del municipio", destasca el Consistorio en una nota de prensa.

El nombramiento contó con el respaldo de la Peña Flamenca El Búcaro y de la Asociación Corazón Salvaje. La gala, conducida por el periodista Ricardo Castillejo, daba inicio con la intervención de la delegada de Cultura, Raquel Vega, que subrayaba que "La Rinconada ha declarado el bienio 2025-2026 como una etapa para poner en valor la danza, por ello, el reconocimiento a Miguel Ángel no podía llegar en un momento más oportuno".

"Su figura y su carrera son un faro que ilumina a las nuevas generaciones de artistas de nuestro municipio, demostrando que, con trabajo y pasión, los sueños nacidos en La Rinconada pueden conquistar el mundo", ha abundado la edil.

Asimismo, Vega ha señalado que no sólo se entrega a Miguel Ángel el título de Hijo Predilecto, sino que "se graba en el corazón de nuestro pueblo una de esas historias esenciales. Es, por méritos propios, un referente internacional. Pero, antes que bailarín y coreógrafo es, el niño de la barriada de La Paz que con ocho años se enamoró de la danza".

El artista, que ha recordado sus orígenes, ha bailado unas sevillanas con Antonia de los Santos, su compañera de baile en su juventud. Luego, ha ido desgranado su carrera a través de imágenes y su danza para continuar con una de las sonatas que ha estrenado en el Teatro Real con el Ballet Nacional de España. El fin de fiesta ha sido a ritmo de bulerías con un grupo flamenco de Utrera.

El alcalde, Javier Fernández, ha sido el encargado de entregarle la distinción. "Este es un premio de un pueblo para uno de sus hijos: un reconocimiento a una persona joven muy humilde, que nace en una barriada humilde, de una familia también humilde, que un día tuvo un sueño, y que demuestra que cuando alguien tiene un sueño, lucha, trabaja, se sacrifica y se esfuerza por él, las cosas se consiguen".

Fernández ha destacado que Miguel Ángel ha llevado a La Rinconada "por bandera en cada rincón del planeta". "Él nos dice que su paz interior, su refugio, siempre está aquí, en la primera rotonda al entrar al pueblo, en esa niñez que pasó en sus calles", ha concluido el regidor rinconero.