El Ballet de l'Opéra national du Capitole de Toulouse estrena este miércoles 'Coppélia' en el Maestranza de Sevilla

Imágenes del ensayo del Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse que tuvo lugar este martes 13 de enero en el Teatro de la Maestranza. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ballet de l'Opéra national du Capitole de Toulouse (Francia), una de las compañías de danza más prestigiosas de Europa, llega al Maestranza en la tarde noche de este miércoles con 'Coppélia', ballet en tres actos con música de Léo Delibes y coreografía de Jean-Guillaume Bart, basado en un relato del escritor romántico E.Hoffmann, de quien se cumplen los 250 años de su nacimiento.

Estrenado en 1870 en la Ópera de París, 'Coppélia' es una de las "obras cumbres" de ballet y uno de los títulos "más representativos" de la escuela francesa, "caracterizado por su elegancia, refinamiento y sentido narrativo", detalla el espacio escénico del Paseo Colón.

En esta versión, Jean-Guillaume Bart --"estrella de la Ópera de París y una figura clave del ballet francés actual"-- "revisita" la obra "desde el respeto a la tradición", otorgando a Swanilda un "carácter moderno, enérgico y decidido, verdadero motor dramático de la acción".

No obstante, Bart mantiene la esencia de su estreno de 1870, si bien la adapta a "la sensibilidad y técnicas del siglo XXI".

Sobre la "melodiosa y colorista" partitura de Delibes, la producción despliega un "universo visual de gran riqueza", con escenografía de Antoine Fontaine, vestuario de David Belugou e iluminación de François Menou.

La dirección musical corre a cargo de Nicolas André, al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, "reforzando así el diálogo entre música y danza que define este gran título del repertorio clásico".

El Ballet de l'Opéra national du Capitole de Toulouse cuenta con un "sólido cuerpo de baile" y un elenco de destacados solistas que dan vida a la historia del ingenuo Franz y su amor por Coppélia, la muñeca mecánica creada por el misterioso doctor Coppelius, "donde lo fantástico, lo poético y lo humano se entrelazan en un relato tan inquietante como encantador".