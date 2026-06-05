El Banco de Alimentos de Sevilla busca seguir atendiendo a 30.000 personas durante el "crítico" verano

Imagen de los voluntarios del Banco de Alimentos de Sevilla durante la 'Gran Recogida de Primavera' en un supermercado de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla realiza su 'Gran Recogida de Primavera' durante este viernes y sábado, con el objetivo de movilizar la donación de 200.000 kilos de comida, que servirán para "seguir atendiendo" a las más de 30.000 personas que acuden a la fundación, durante el verano, fecha que califican como "crítica".

Según ha detallado el presidente de la fundación en Sevilla, Leopoldo Parias, durante una atención a medios, el Banco de Alimentos "necesita" llenar sus almacenes ante la bajada de donaciones prevista para el periodo estival para atender a las más de 30.000 personas que atendemos desde el Banco de Alimentos de Sevilla.

En este sentido, Parias ha afirmado que el objetivo es llegar a los 200.000 kilos de alimentos, cifra similar a la del pasado año, en la provincia. "En verano bajan las donaciones, pero lo que no baja es la necesidad", ha sostenido.

Asimismo, el presidente de la Fundación ha declarado que la subida de los precios en vivienda y cesta de la compra "está afectando a personas que se encuentran en una situación en la que no pueden atender adecuadamente su necesidad alimentaria".

Por otro lado, ha celebrado la "buena respuesta" de los sevillano, que según ha sostenido, "siempre que hacemos un llamamiento la respuesta es magnífica".

Además, desde el Banco de Alimentos han añadido que a parte de la donación "clásica", asistiendo físicamente a depositar alimentos, existe la alternativa de la donación en línea de caja --mediante la cual se dona una cantidad de dinero al pasar por caja-- y que asegura que es destinada íntegramente a la compra de comida.

Entre los alimentos más necesitados, el presidente ha señalado que se encuentran aceite, caldo, leche, arroz, legumbre, pasta y otros no perecederos. Y para aquellas personas que no se puedan desplazar estos días a las tiendas, existe la posibilidad de la donación a través de la página web del Banco de Alimentos o vía Bizum, de manera que Parias ha animado a participar porque "cualquier cantidad pequeña suma".

En contexto, la Gran Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Sevilla es una campaña diseñada para "movilizar" a la ciudadanía y garantizar el sustento de las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la provincia. La recogida de alimentos se desarrollará estos 5 y 6 de junio en más de 200 puntos de recogida distribuidos por todo el territorio sevillano, con el reto de alcanzar los 200.000 kilos de alimentos.