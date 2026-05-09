Banco de Alimentos Sevilla urge voluntarios para la campaña primaveral: "Muchos son estudiantes y es época de exámenes"

Archivo - Donaciones del Banco de Alimentos de Sevilla en imagen de archivo. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, ha realizado esta semana una llamada urgente a la incorporación de voluntarios de cara a la próxima campaña, la Gran Recogida de Primavera, dado que su celebración, prevista para los próximos 5 y 6 de junio, coincide con la época de exámenes propia de universidades y otros centros educativos, lo que ha repercutido en una "clara falta" de voluntarios.

"Este año tenemos algunas dificultades adicionales porque, por circunstancias ajenas al Banco, la Gran Recogida de Primavera coincide con época de exámenes y muchos de nuestros voluntarios son estudiantes, gente joven que nos ayudan con las campañas. Es una mala fecha, están estudiando para las pruebas, por lo que vamos a tener un menor número de este colectivo. Por eso hacemos una llamada a otros colectivos que estén disponibles durante estos días", ha asegurado en una entrevista con Europa Press el responsable.

Por otro lado, Parias ha querido destacar una "subida generalizada del precio de los alimentos" que hace que un mayor número de personas acuda al Banco para solicitar alimentos. "Además, los alimentos que compramos los adquirimos con las donaciones, pero con esta subida podemos optar a un menor número de alimentos. Esperamos que esta campaña nos ayude a equilibrar nuestros almacenes de cara al verano que, al ser periodo vacacional, suele ser una época más complicada", ha apostillado.

El Banco de Alimentos prevé prestar apoyo a 30.000 personas en situación de vulnerabilidad durante los próximos meses y el reto de esta nueva edición es conseguir 200.000 kilos de alimentos, por lo que es "imprescindible" contar con un amplio número de personas llamadas a ayudar. "El número de voluntarios que tenemos previsto coincide con las tiendas que queremos atender, y tenemos previsto 200 puntos de recogida en Sevilla y provincia. Hacen falta unas ocho personas por tienda, en turnos de mañana y tarde. Lo que tenemos clarísimo es que el volumen de donaciones cuando hay presencia de voluntarios en estos puntos crece de manera exponencial. Es crítico que haya personas en los establecimientos", ha incidido.

Además, este perfil de familias que acuden a la entidad ha sufrido variaciones en los últimos años. "Hemos notado un incremento del colectivo de inmigrantes que llegan a España y no tienen los medios para poder subsistir". Así, ha querido aclarar que "las ayudas del Banco se prestan a aquellas personas con una necesidad real, nos aseguramos de que esa persona tiene una necesidad real, a través de evaluaciones llevadas a cabo por servicios municipales y por expertos externos".

Sobre la tipología de alimentos requerida en esta campaña, de cara a los próximos meses previsiblemente marcados por las altas temperaturas, el responsable ha querido remarcar que se necesitan "alimentos no perecederos, fundamentalmente arroz, legumbres, pasta, leche y caldo", aquellos que componen la "dieta básica" que permita a los beneficiarios tener una alimentación "sana y equilibrada".

Además, ha recomendado a aquellos que deseen realizar donaciones evitar alimentos que puedan presentar un estado deficiente en fechas próximas, como el gazpacho, a pesar de ser un producto llamativo en estas fechas. "Normalmente, no llegan en buen estado al reparto y a nosotros nos dificulta el trabajo, es mejor donar otro tipo de productos", ha subrayado.

En esta nueva edición, se volverán a combinar la recogida física de alimentos con donaciones económicas en línea de caja. Todo ello, dependerá de la cadena de distribución seleccionada por el donante.