Banco Santander patrocina la nueva producción de 'Don Giovanni' en el Teatro Maestranza de Sevilla

El estreno tendrá lugar el 4 de octubre e incluirá un preestreno exclusivo para jóvenes

Banco Santander, patrocinador general del Teatro de la Maestranza desde la temporada 2013/2014, refuerza su compromiso con la cultura apoyando como patrocinador especial la nueva producción de 'Don Giovanni', una de las óperas más célebres de Wolfgang Amadeus Mozart.

Esta colaboración representa un paso más en el respaldo continuo del Banco Santander al desarrollo de proyectos culturales de alto nivel, y en particular, al impulso de grandes instituciones musicales en nuestro país. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su vocación de acercar el arte, la música y la literatura a todos los públicos, informa el espacio escénico en un comunicado.

'Don Giovanni' se estrenará el sábado 4 de octubre y contará con cuatro funciones adicionales los días 8, 10, 11 y 12 de octubre en el Teatro de la Maestranza con un doble reparto y que se enmarca en el primer Festival de Ópera de Sevilla.

Como parte del compromiso del Teatro con la formación de nuevas audiencias, se ha programado un preestreno exclusivo para jóvenes el jueves 2 de octubre a las 20,00 horas, con un precio único de 10 euros. Las entradas estarán disponibles a partir de las 10,00 horas del lunes 15 de septiembre, tanto en las taquillas del Teatro como en su página web oficial. Para acceder a esta función especial, los asistentes deberán acreditar su edad mediante la presentación del DNI en la entrada del recinto.