Banco Santander renueva su convenio de patrocinio con el Teatro de la Maestranza de Sevilla para la temporada 25-26

Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza, y Manuel De la Cruz, director territorial en Andalucía, tras la firma del convenio de colaboración. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

La entidad bancaria será patrocinador especial de la ópera 'Don Giovanni'

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza y Banco Santander han renovado su convenio de patrocinio para la temporada 2025/2026, consolidando una colaboración "que refuerza el compromiso de la entidad financiera con la cultura, el arte y la vida social de Sevilla".

En el marco de este acuerdo, Banco Santander será además patrocinador especial de la ópera 'Don Giovanni', de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los títulos más esperados de la temporada, que se representará en el escenario del Maestranza a partir del 4 de octubre, señala el Teatro en un comunicado.

El acto de firma ha tenido lugar en la sede del Banco Santander y ha contado con la presencia de Manuel De la Cruz, director territorial en Andalucía, quien ha rubricado el acuerdo en representación del banco, y de Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza. También ha asistido al encuentro Antonio Palazuelos, director de Planificación y Control de Gestión de Banco Santander.

La continuidad de este patrocinio supone un importante respaldo a la labor del Teatro de la Maestranza como institución cultural de referencia nacional e internacional. La contribución de Banco Santander permite desarrollar una programación diversa y de excelencia, accesible a públicos de todas las edades, y fortalece el modelo de colaboración público-privada que garantiza la sostenibilidad y proyección del teatro, añade el comunicado.

Banco Santander, con más de 160 años de historia y presencia global en Europa y Latinoamérica, es una de las entidades financieras más relevantes del mundo. La entidad mantiene un firme compromiso con el progreso de las personas y las empresas, apoyando iniciativas en los ámbitos de la educación, la innovación, la inclusión y la cultura. Su respaldo a proyectos culturales de primer nivel, como el del Teatro de la Maestranza, refleja su vocación de contribuir al desarrollo social y de promover la cultura como motor de transformación.