Las bandas de Semana Santa de Sevilla critican la retirada de subvenciones y el Ayuntamiento anuncia ayudas directas

Músicos de la banda de Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito tras el paso de Jesús de la Victoria de la hermandad de la Paz.

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Bandas de Música Procesional ha avisado de la "retirada" de una subvención nominativa y de la "situación precaria" de "numerosos" locales de ensayo, al tiempo que lamentan "la falta de atención, diálogo y apoyo" por parte del Ayuntamiento hacia este colectivo. El Gobierno local ha anunciado al respecto una nueva línea de ayudas directas para todas las bandas.

"Desde hace meses, este órgano ha solicitado reuniones y respuestas para abordar diferentes asuntos que afectan de manera directa a la actividad de las bandas, sin que hasta la fecha se haya producido una atención efectiva por parte del Consistorio", señala el Consejo en un comunicado.

El colectivo apunta que esta situación de "desinterés institucional" dificulta "la correcta planificación y desarrollo de una labor cultural profundamente arraigada en la ciudad". En este sentido, "a esta falta de comunicación se suma la retirada de una subvención nominativa que había sido previamente concedida al Consejo de Bandas, una decisión adoptada sin que se haya ofrecido ningún tipo de explicación, comunicación previa ni justificación por parte del Ayuntamiento".

Asimismo, el Consejo ha criticado públicamente "la problemática existente en relación con los locales de ensayo de numerosas bandas". Para ello esgrimen espacios municipales como el complejo de la Madrina, así como otros locales repartidos por la ciudad, "que presentan deficiencias estructurales, problemas de mantenimiento y condiciones inadecuadas para la práctica musical, lo que afecta a la seguridad y al normal desarrollo de la actividad de cientos de músicos, en muchos casos jóvenes y menores de edad".

"Las bandas de música procesional desempeñan un papel esencial en la conservación y difusión del patrimonio cultural de Sevilla, siendo parte imprescindible de la Semana Santa y participando activamente en actos culturales, sociales y solidarios durante todo el año. Esta labor se sostiene, en gran medida, gracias al esfuerzo desinteresado de músicos, directivos y familias, que merecen el respaldo y la implicación de las instituciones públicas", concluye el comunicado.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS

El gobierno local ha anunciado al respecto que impulsará una nueva líena de subevenciones directas para todas las bandas, cuya convocatoria contará con una dotación superior a los 90.000 euros, a lo que se sumará la cesión directa demanial de los locales municipales y que actualmente están cedidos al Consejo de Bandas.

Así lo ha anunciado el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, que ha destacado, en una nota de prensa, que las ayudas tienen como objetivo "garantizar un apoyo directo, transparente y equitativo a todas las formaciones musicales sevillanas".

Dichos locales cuyos gastos de mantenimiento no corren por parte del Ayuntamiento, sino por el cesionario, que es el propio Consejo, "mantienen deudas pendientes con los administradores". Por ello, "estamos trabajando en la concesión demanial de esos locales que les dé seguridad y estabilidad a las bandas".

Además, el delegado ha recordado que este cambio de modelo subvencional responde también a criterios técnicos, ya que la Intervención General del Ayuntamiento "había recomendado con anterioridad sustituir el sistema de subvención nominativa por un modelo de libre concurrencia que garantice mayor transparencia, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en la concesión de las ayudas públicas".

El edil ha querido recalcar que el objeto de la subvención no se modifica, ya que continúa siendo la promoción de la música procesional en Sevilla. "La única diferencia es que ahora se hará sin intermediarios, garantizando que todas las bandas puedan optar a estas ayudas", ha afirmado. Alés ha destacado que uno de los principales problemas del modelo anterior era que el Consejo de Bandas "ya no representa a la totalidad de las formaciones musicales de la ciudad, generándose una importante desigualdad entre formaciones".

"Seguiremos apostando por impulsar la música procesional de Sevilla y a sus bandas como entes vertebradores de la ciudad", ha señalado. Por todo ello, Alés ha recordado que esta nueva línea de subvenciones otorga "igualdad de trato para todas las bandas de Sevilla, transparencia en la gestión y la posibilidad a recibir mayor cuantía".

Por último, el delegado de Fiestas Mayores ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una interlocución directa, permanente e individual con todas las bandas de música de la ciudad, así como el propio Consejo de Bandas; reafirmando así el compromiso municipal con el desarrollo, la conservación y la promoción del patrimonio musical vinculado a las tradiciones sevillanas.