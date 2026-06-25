El batallón de la UME con sede en Morón (Sevilla) se prepara para el posible envío de unidades a Venezuela para rescates

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la BIEM II. A 17 de febrero de 2026 en Morón de la Frontera, Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado este jueves que el segundo batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), está "prealertado" y se prepara por si "en cualquier momento" tiene que enviar unidades a Venezuela para colaborar fundamentalmente en tareas de rescate tras los terremotos que se han registrado en la pasada madrugada, hora española, en aquel país hispanoamericano.

Así lo ha confirmado Pedro Fernández a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras el acto organizado en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, con motivo del Día Nacional del Orgullo Lgtbi.

Al hilo de dichos seísmos que "han arrasado una parte importante" del norte de dicho país, el delegado ha trasladado un "mensaje de apoyo total y absoluto", así como de "solidaridad" al pueblo de Venezuela, y ha lamentado que el número de víctimas es ya "importante" y "va creciendo por momentos".

De igual modo, ha explicado que ya esta pasada noche "se prealertó a la UME para que, haciendo los preparativos correspondientes, en lo que se refiere a los vuelos, puedan estar dispuestos y en cualquier momento ser destinados a labores de apoyo y de ayuda en Venezuela".

Así, el delegado ha concretado que el segundo batallón de la UME, que tiene su sede en Morón de la Frontera, "está ya prealertado, y está todo preparándose para que en cualquier momento puedan iniciar el vuelo hasta Venezuela".

Ha concretado que "fundamentalmente" las unidades que acudieran a Venezuela se dedicarían a labores de "rescate" a través de "las personas especialistas que hay" en esa materia "en situaciones como las de las que han acontecido, de demoliciones como consecuencia de terremotos", según ha abundado el delegado, que ha subrayado que, de trasladarse a Venezuela, la UME realizará "un trabajo muy importante de rescate, que es lo que se pretende", según ha zanjado.