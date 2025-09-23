Beatriz Fernández, afincada en Sevilla, primera española en ganar el Premio Internacional de Poesía 'Gilberto Owen'

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Beatriz Fernández de Sevilla se ha convertido en la primera española en ganar el Premio Internacional de Poesía 'Gilberto Owen' gracias a su obra titulada 'Liturgia de las horas', que busca, "que como en las horas canónicas, cada poema sea una apelación directa al lector que le haga ver aquello de lo que quiere retirar la mirada".

Según ha informado la organización del certamen en una nota de prensa, la autora recogerá el premio el próximo 26 de septiembre en la Ciudad de México, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (Filem), donde también conversará con los lectores.

Al concurso se han presentado 428 obras de 25 países de habla hispana en su decimonovena convocatoria. El jurado ha destacado la "escritura revolucionaria" de Fernández de Sevilla y ha considerado que su voz "es imprescindible para su generación en este momento."

El premio, ha señalado el comunicado, consiste en una cuantía económica de 4.500 euros, la publicación del poemario a cargo de la editorial de la Universidad Autónoma de México y la presentación del libro en la citada feria del libro del Estado de México, que arrancará el próximo 26 de septiembre.

'Liturgia de las horas' convierte "la experiencia vital en un itinerario estético y espiritual dividido en tres secciones --I. El dolor, II. El placer y III. El deseo--, y construye un tríptico en el que cada parte dialoga con una dimensión de la existencia", han afirmado.

La escritora, afincada en Sevilla, dedica varios de los poemas a la ciudad, ya que como ha destacado, "Sevilla es una ciudad que me ha enseñado a hacer un poco profana la liturgia, que todo puede ser objeto de ceremonia".