El Betis rinde homenaje a Sandra Peña con una segunda equipación cargada de esperanza contra el acoso escolar

Nueva segunda equipación del Real Betis para la temporada 2026-27, en homenaje a Sandra Peña. - REAL BETIS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha presentado este jueves la segunda equipación de la temporada 2026-27, con la que homenajea a Sandra Peña, la joven que se quitó la vida en octubre de 2025 tras denunciar que sufría acoso escolar, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae).

Según ha detallado el club verdiblanco en una nota de prensa, La camiseta incorpora, en la parte interior del cuello, el título "Verde Esperanza", un mensaje vinculado a la nueva campaña y que además se relaciona con el uso del color verde, la camiseta integra elementos decorativos vinculados al bordado, el arte sacro, la azulejería, la orfebrería y la cerámica, rasgos distintivos de la artesanía local.

De hecho, continuando con la alegoría de la Esperanza, el diseño se inspira en dos obras maestras del bordado sevillano: el manto de malla de la Esperanza Macarena, popularmente conocido como el manto 'Camaronero', diseñado y bordado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1900; y el manto de la Esperanza de Triana, diseñado por Juan Borrero en 1992 y ejecutado por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro en 1993, reformado en 2024 por el taller de Charo Bernardino.

La prenda incluye otros elementos reconocibles de esta iconografía, como la corona real, muy vinculada al Real Betis desde 1914; el ancla heráldica, como representación de la esperanza; y las 'mariquillas' de la Macarena.

Los motivos florales, geométricos o clásicos predominan en esta nueva camiseta, que evoca el tejido damasco utilizado en tapicerías, mantos, mantones de manila y, en general, en todo tipo de artesanía popular.

Esta personalización de la prenda tiene continuidad en los canalés, que proporcionan ajuste y elasticidad. Por su parte, el escudo del Real Betis Balompié y la marca hummel se incorporan a la prenda mediante la técnica del bordado.

ESTRENO ESTA SEMANA EN EL TROFEO COLOMBINO

Así, la prenda ya está disponible en las tiendas físicas y en la tienda online del Real Betis Balompié y será estrenada por el primer equipo ante el Recreativo de Huelva en la LVII edición del Trofeo Colombino, que se disputa este miércoles, 22 de julio, en la capital onubense.

Además de esta equipación, el Betis y su Fundación pretenden "dotar de herramientas de prevención a familias, docentes y jóvenes" y "dar visibilidad" al acoso escolar, un problema que, según la Unesco, afecta a casi uno de cada tres estudiantes en todo el mundo.

Durante la nueva temporada, la Aepae desarrollará cuatro talleres de prevención y sensibilización ante el acoso escolar, destinados a los jóvenes futbolistas de la cantera masculina, cantera femenina, la escuela de fútbol de la Fundación y la escuela de fútbol Monsalvete, en el barrio de las Tres Mil Viviendas, con un fuerte componente social.

De esta manera, pretenden que todos los jóvenes que conozcan este tipo de situaciones, sean capaces de identificarlo y puedan "erigirse en pequeños líderes y agentes de cambio", con influencia y siendo ejemplos de empatía, solidaridad y valentía ante el acoso escolar.

Del mismo modo, la Aepae organizará la Jornada de Prevención del Acoso Escolar en Sevilla, una jornada en la que la asociación presentará su informe sobre la situación del acoso escolar en España, desde el primer caso de suicidio mediático hace 22 años hasta el caso de Sandra Peña, aportando soluciones en materia educativa, social, terapéutica, legal y digital.

Esta misma entidad pondrá en marcha, ya al término de la temporada, un campamento de verano terapéutico para víctimas de acoso escolar. El club y su Fundación aportarán recursos humanos y logísticos propios para el desarrollo del proyecto durante todo el curso. Además, se destinará el importe recaudado por la venta de 365 de estas nuevas camisetas -una al día durante un año-.

Por otro lado, el club colaborará con el proyecto Agente Tutor, de la Policía Local de Sevilla, con charlas específicas de concienciación escolar a través del programa de visita a los centros educativos 'Del Cole al Betis'.