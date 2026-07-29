Bienal de Flamenco de Sevilla: Actuaciones, artistas y la reapertura del Lope de Vega con Arcángel

Archivo - El cantaor José Mercé actúa en el Stone & Music Festival de Mérida - STONE & MUSIC FESTIVAL - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla contará con cerca de una treintena de propuestas y más de un centenar de voces, del 9 de septiembre al 3 de octubre, con el cante en el núcleo de una edición marcada por la reapertura del Teatro Lope de Vega, tres años después, y que el próximo 17 de septiembre acogerá un espectáculo del artista Arcángel.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, la cita comenzará el 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza con 'El mundo por montera', dirigido artísticamente por Andrés Marín y el director de la Bienal, Luis Ybarra, como homenaje al centenario del momento en el que el flamenco se proyectó definitivamente hacia el gran público.

En dicho espectáculo, José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa pondrán voz a una gala intergeneracional que contará también con el Ballet Flamenco de Andalucía, y que evocarán a figuras protagonistas del salto del arte jondo a los grandes aforos durante la década de 1920, como La Niña de los Peines, Pepe Marchena o Manuel Vallejo.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el cante es "la columna vertebral y el corazón que le da sentido a cada jornada de la Bienal". "Venimos a dar el sitio de honor a la voz pura en toda su diversidad", ha reflexionado.

Por su parte, Luis Ybarra, ha señalado que una Bienal que esta Bienal, ambientada en los años 20 "no podía entenderse" sin el protagonismo esencial del cante. "Por la sangre de padres y abuelos, el cante por soleá dice mucho en una boca y en otra no dice ná", ha afirmado parafraseando a José de la Tomasa.

PROGRAMACIÓN Y ARTISTAS

El Teatro de la Maestranza abrazará al cante a partir del 20 de septiembre, cuando José Mercé presentará 'Toquen a rebato', título que alude a una seguirilla de Juanito Mojama y con el que una de las voces más reconocibles del flamenco actual regresará a la Bienal acompañado por nuevas promesas del toque.

El 24 de septiembre, Esperanza Fernández, Duquende y José Valencia, junto a los bailaores Pepe Torres y Nazaret Reyes, protagonizarán 'A canela y clavo', dirigida por Pedro María Peña y que rendirá homenaje a la "profunda huella" del pueblo gitano en el flamenco. Ya el 1 de octubre, Marina Heredia se unirá a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en '¡En libertad! El camino de los gitanos', un poema sinfónico creado con motivo del sexto centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica.

Carmen Linares celebrará el 3 de octubre el trigésimo aniversario de la publicación de su disco 'Antología de la mujer en el cante' con 'Perlas a Millares', acompañada por Marina Heredia, María Terremoto, Rocío Luna y el baile de Rafaela Carrasco.

LA REAPERTURA DEL LOPE DE VEGA

Tras su reapertura, el Teatro Lope de Vega reunirá en paralelo algunas de las propuestas "más destacadas de este recorrido", como la de Arcángel, que presentará el 17 de septiembre 'La copla del cante', un espectáculo en el que revisita el estrecho vínculo entre el flamenco y la copla a partir de un repertorio inspirado en figuras fundamentales como Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas o La Paquera de Jerez.

Un día después, el 18 de septiembre, Antonio Reyes protagonizará 'Seis cuerdas, seis', concebido como un diálogo entre su voz y seis maneras distintas de entender la guitarra flamenca, con Rafael Riqueni, Manolo Franco, Diego del Morao, Joni Jiménez, José del Tomate y Nono Reyes.

El 25 de septiembre, Aurora Vargas y Juana Amaya se encontrarán en 'Hazme con los ojos señas', un mano a mano. Igualmente, el 27 de septiembre será el turno de Juan de Mairena, Lidia Hernández y Macarena de la Torre, que presentarán 'Fue tu querer', dirigido por Enrique Casellas, y que reivindica las sevillanas como "espacio de encuentro".

Mayte Martín llegará al mismo escenario el 30 de septiembre con 'Arqueología de lo puro', una reivindicación del flamenco antiguo y de las formas más esenciales del cante y la guitarra, a través de obras clásicas y repertorios menos transitados.

LA MEMORIA VIVA DEL CANTE

El Patio de la Montería del Real Alcázar acogerá a Israel Fernández el 14 de septiembre con 'De oro y marfil', un espectáculo en el que desplegará su faceta más completa como músico y artista mediante composiciones propias y revisiones de piezas clásicas.

El 15 de septiembre, Rancapino Chico estrenará 'Pizarra', en la que se adentra en los antiguos registros sonoros que preservaron los cantes de Pastora Pavón, Tomás Pavón, Manuel Torre, el Cuacua, el Niño de Cabra o el Cojo de Málaga.

Y cerrará el ciclo, 'Xerezanías' el 16 de septiembre, reuniendo a tres grandes sagas del cante jerezano: Luis El Zambo, Dolores Agujetas y Antonio de la Malena, bajo la dirección y la guitarra de Manuel Valencia y la colaboración especial de Las Tatas de Jerez.

Por su parte, el Hotel Triana albergará el 17 de septiembre, 'Mujeres gitanas' con Remedios Amaya, Montse Cortés y La Fabi, acompañadas por la guitarra de Josemi Carmona. El 18 de septiembre, 'Uvitas negras' celebrará el 75 aniversario de la Peña El Pozo de las Penas y la riqueza flamenca de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), reuniendo a Juan Manuel 'El Mistela' al baile; Itoly, Juan 'El Distinguido'; Nene Escalera; Manuel Orta; Miguel Ortega; José Ángel Carmona; Anabel de Vico y Juanelo.

El 19 de septiembre, 'Andalucía en el tiempo' reunirá a artistas de las ocho provincias, bajo la dirección artística de Manuel Curao. Sorroche, Paqui Corpas, Jaime 'El Parrón', Curro Lucena, Joselete de Linares, Diego 'El Boquerón', Carmen de la Jara, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados por las guitarras de Antonio Carrión y Eduardo Rebollar.

ESPACIO TURINA, TEATRO ALAMEDA Y OTROS ESPACIOS

Esa misma noche del 19, el Espacio Turina acogerá 'Las Tres Marías', proyecto discográfico de la guitarrista María Marín, que también canta. También, el Teatro Alameda arrancará su programación el 12 de septiembre con Ángeles Toledano y el estreno absoluto de 'La misma sangre del cuerpo', que toma como punto de partida el universo creativo de 'Sangre sucia', su primer álbum.

El 24 de septiembre, Ezequiel Benítez presentará 'Lo que nadie ve', un recorrido íntimo por las emociones ocultas, los sacrificios y las verdades no dichas que sostienen la creación. Mientras, el 28 de septiembre, Manuel Cuevas y Miguel de Tena rendirán homenaje a Manuel Vallejo con 'Por Vallejo'.

El 30 de septiembre, el Capullo de Jerez y José de los Camarones dialogan entre martinetes, fandangos y soleares en 'Los flamencos no van a la barbería'. Ya en el Teatro Central, La Tremendita estrenará el 11 de septiembre, 'Menos es más', un trabajo que parte del flamenco de raíz y del folclore para dialogar con el jazz, el rock y el funk, producida junto a Dani de Morón.

El 15 de septiembre, Isabel Bayón dirigirá 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', con David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz Nuevo. Y clausurarán el ciclo el 2 de octubre, Sandra Carrasco y David de Arahal, con el estreno absoluto de 'Poema de la libertad', inspirado en Pepe Marchena cuando se cumplen cincuenta años de su fallecimiento

El cante habitará igualmente formatos y espacios menos convencionales como es el caso de la Real Fábrica de Artillería, en la que David Carpio se unirá el 23 de septiembre al trío de Pablo Martín Caminero en 'Trilogía. Al cante', mientras que en San Luis de los Franceses, Pedro El Granaíno presentará los días 12 y 13 de septiembre 'Pan de oro', con la colaboración del clavecinista Daniel Oyarzábal.

Los días 26 y 27 de septiembre, Encarna Anillo cerrará el ciclo de matinés con 'Camino de flores', un recital concebido como un viaje emocional que revela los paisajes invisibles de la experiencia humana.