El BOE publica el nombramiento del sevillano Javier Rufino como fiscal de sala de Medio Ambiente de Supremo

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana el nombramiento del sevillano Javier Rufino Rus como fiscal de sala de Contra los Delitos Relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, de Medio Ambiente e Incendios del Tribunal Supremo.

Según consta en el decreto, publicado el pasado miércoles 18 de marzo y consultado por Europa Press, la designación se ha aprobado tras la propuesta formulada por la Fiscal General del Estado.

Cabe subrayar que, tal y como publicaba esta agencia, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, decidía proponer al Gobierno el nombramiento a finales del pasado mes de febrero. Tras lo mismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 2026, finalmente, el BOE ha publicado finalmente el nombramiento.

Actualmente, Rufino Rus ocupa el cargo de Teniente Fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de la sección de medioambiente.

La Fiscal General destacaba entonces su "profundo conocimiento de la materia y su detallado plan de actuación" en el que aboga, entre otras medidas "por reforzar la ayuda a los fiscales territoriales y potenciar la unidad del Seprona adscrita al Fiscal de Sala".