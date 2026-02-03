Bomberos refuerzan sus parques e instan a ayuntamientos a activar planes de emergencias ante temporal en Sevilla

Reunión de coordinación de la Diputación de Sevilla ante avisos metereológicos - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido en la tarde de este martes en la sede provincial una reunión extraordinaria de coordinación con los distintos responsables de servicios de la Diputación implicados en el operativo de prevención y respuesta ante los nuevos avisos amarillos de la Aemet por lluvias y vientos en la provincia. Estos avisos se suman al riesgo de crecidas en los cauces tras la sucesión de borrascas de los últimos días.

Tras analizar la situación meteorológica y los posibles escenarios de riesgo, los responsables del Consorcio Provincial de Bomberos informaron que se ha reforzado con más personal los 13 parques gestionados directamente por el Consorcio, mientras que los otros 14 parques de titularidad municipal también permanecen coordinados dentro del Sistema Provincial.

La sala del Cecop contará de manera permanente con un mínimo de tres operadores para garantizar la atención y coordinación de incidencias. De forma paralela, se ha recomendado a los ayuntamientos, especialmente los situados en la cuenca del Alto y Bajo Guadalquivir y en la Sierra Sur, activar sus planes municipales de emergencia y reforzar los mensajes preventivos a la población.

Según ha informado la institución provincial, en el encuentro han participado, entre otros, la diputada de Cohesión Territorial, María Teresa Jiménez; el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; los directores de Cohesión Territorial y Servicios Supramunicipales, Juan Carlos Montoya y José Hidalgo; el jefe de Carreteras, Javier Hernández; el gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Armando Gutiérrez, junto a otros mandos y personal operativo del Consorcio.

Desde la Diputación se insiste en la importancia de evitar riesgos innecesarios, limitar los desplazamientos no urgentes y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes. Los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos han recordado varias medidas de prevención: dentro de casa, revisar desagües y sumideros de azoteas, patios y jardines, retirar hojarasca y cualquier elemento que pueda dificultar el paso del agua, y asegurar o retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

En el exterior, se recomienda evitar desplazamientos no urgentes, no atravesar zonas anegadas a pie ni en vehículo, ya que incluso 30 centímetros de agua pueden arrastrar un coche, ocultar arquetas o arrastrar objetos peligrosos.

La red provincial de carreteras de la Diputación se organiza en cuatro zonas, cada una supervisada por un ingeniero técnico y sus capataces, coordinados con el jefe de Carreteras y la diputada de Cohesión Territorial, en contacto con la DGT. Las empresas contratadas para conservación también intervienen en incidencias, tomando las primeras medidas necesarias. En la web de la Diputación, desde el apartado de carreteras, se facilita un enlace al visor de cortes de la DGT.

Al término de la reunión, Javier Fernández ha agradecido el esfuerzo de los profesionales implicados, instó a la población a informarse por fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia, y destacó la importancia de la colaboración entre administraciones y servicios en este tipo de situaciones.

MÁS DE 200 INCIDENCIAS ESTE LUNES

Según la Diputación, durante este martes no se han registrado incidencias destacables, aunque los Bomberos atendieron algunos avisos de saneamiento y retirada de elementos inestables. El lunes 2 de febrero, entre las 06,00 de la mañana y la madrugada, el Consorcio Provincial de Bomberos atendió 246 incidencias, la mayoría por derrumbes, caídas y apeos.

También se han realizado saneamientos y retirada de objetos en vía pública, intervenciones por incendios eléctricos y otros tipos, accidentes de tráfico e inundaciones en vía pública, así como dos incendios en edificación y uno industrial. Las actuaciones se concentraron en el Aljarafe, la comarca de Los Alcores y zonas de Los Palacios y Utrera.